Le trame spagnole de La Promessa rivelano che il segreto di Petra verrà alla luce in concomitanza del rapimento del piccolo Diego. Il pubblico apprenderà che la dama di compagnia di Cruz è in realtà la madre di Feliciano e non sua sorella come lui ha sempre pensato.

Teresa informa Pia che Feliciano sapeva il luogo dov'era stato portato Diego

Tutto comincerà quando Feliciano rivelerà a Teresa il luogo dov'era stato portato il piccolo Diego dopo la sua nascita. Jana, Abel e Manuel (Arturo Garcia Sancho) a questo punto si recheranno sul luogo sopracitato riuscendo a ritrovare il bambino e consegnarlo a Pia. Tutto lo staff tuttavia inizierà a domandarsi come faceva Teresa a sapeva dove fosse finito Diego.

La domestica rivelerà a Pia che alla sua amica era capitata un'esperienza simile con lo stesso convento. La versione però non convincerà la governante, che riuscirà a strappare una confessione a Teresa. L'ex fidanzata di Mauro informerà la madre di Diego che la pista le era stata suggerita da Feliciano.

Petra è la madre di Feliciano ma lui non lo sa

Pia capirà che era stato Feliciano a rapire e portare suo figlio nel convento su ordine di Petra. La donna quindi accuserà i due fratelli che negheranno fermamente di aver avuto un ruolo nel rapimento. Il valletto però accuserà il clima ostile che si è creato nei suoi riguardi e durante una lite dirà a Petra di averlo messo nei guai. Il pubblico a questo punto scoprirà che Feliciano aveva portato Diego al convento su ordine di Petra: a suo dire Cruz e Alonso Lujan volevano licenziare tutto il personale della tenuta per le troppe attenzioni riservate al figlio di Pia.

Pertanto il valletto incoraggerà sua sorella a fare "mea culpa" se la richiesta non venisse respinta.

Petra non potrà raccontare la verità perché Cruz le ha chiesto di non farlo per impedire che qualcuno scopra il ruolo che anche lei aveva avuto nella vicenda. Una volta rimasta sola, la dama di compagnia cullerà Diego dicendogli di comprendere come si era sentita Pia visto che una madre è disposta a tutto per un figlio, come ha fatto lei con Feliciano.

Una verità di cui nemmeno il valletto dimostrerà di conoscere.

La promessa anticipa la messa in onda

La Promessa anticiperà la sua messa in onda per via della chiusura del daytime dell'Isola dei famosi, condotta quest'anno da Vladimir Luxuria con bassi risultati in termini di ascolto.

Pertanto lo sceneggiato inizierà dal 6 giugno a partire dalle 14:50 fino alle 17 quando Myrta Merlino prenderà la linea con Pomeriggio Cinque. La presentatrice condurrà il suo contenitore pomeridiano fino al 14 giugno.