Gulcemal ricorderà di aver già incontrato Deva da bambina nella seconda puntata de La rosa della vendetta in onda venerdì 14 giugno. Le anticipazioni spiegano che l'uomo vedrà la voglia sul braccio della ragazza e capirà che quando era bambino l'aveva aiutata fuori dal riformatorio. Ci sarà spazio anche per un duro faccia a faccia di Zefir con Gulcemal, in cui la donna ribadirà il suo disprezzo nei confronti del figlio

La prigionia di Deva e Ibrahim

Gulcemal continuerà a portare avanti la sua vendetta e il suo obiettivo sarà quello di prendere Deva a lavorare con sé.

Per farlo, l'uomo farà rapire Ibrahim, il padre della ragazza, e successivamente sequestrerà anche lei per ricattarla. Vedere suo padre in pessime condizioni spingerà Deva a supplicare Gulcemal di lasciarlo libero e prendere lei al suo posto. Nel frattempo, la sorella di Deva, Ipek, sarà disperata ma non potrà chiamare la polizia perché Zefir glielo impedirà. La perfida madre di Gulcemal ordinerà ai suoi uomini di incendiare il laboratorio di Ibrahim per poi far ricadere la colpa su suo figlio. Nel frattempo, Ibrahim avrà un malore e finirà in ospedale in gravi condizioni.

Ci sarà spazio anche per Gulendam che rivelerà a Mert di essere a conoscenza del ricatto di Gulcemal che l'ha obbligato a sposarla per il bene del bambino che ha in grembo.

L'uomo capirà sua moglie e suo cognato, confidando di aver sofferto anche lui da bambino perché è cresciuto in orfanotrofio.

Il disprezzo di Zefir verso Gulcemal sarà ancora forte

L'odio di Deva verso Gulcemal continuerà a crescere a causa della prigionia. La donna sarà esasperata, urlerà al suo aguzzino che nessuna potrà mai amarlo e poi perderà i sensi.

Gulcemal si renderà conto di aver già incontrato Deva da bambino: scoprirà che la voglia che la ragazza ha sul braccio è la stessa di una bambina che aveva aiutato all'uscita dal riformatorio. Nel frattempo, anche il figlio di Zafer, Armagan, penserà di fare qualcosa per Deva e si recherà da Gulcemal per affrontarlo. Il protagonista non si sottrarrà alla sfida e acconsentirà a lasciare Deva se verrà battuto a scacchi.

Quando Zafer verrà a sapere che suo figlio è andato dal fratellastro, andrà direttamente a casa di Gulcemal. Tra quest'ultimo e sua madre ci sarà un aspro scontro in cui la Zafer urlerà ancora una volta tutto il suo disprezzo nei confronti del primo figlio. "Nessuno ti amerà, neanche tua madre", dirà Zafer a suo figlio, ricordandogli che lui le ha tolto l'amore della sua vita. Gulcemal resterà ad ascoltare in silenzio le parole di sua madre, ferito ancora una volta da lei.

L'infanzia difficile di Gulcemal: venne abbandonato da sua madre

Gulcemal ha una storia molto difficile alle spalle e il suo passato continua a tormentarlo. La sua grande ammirazione nei confronti di sua madre non è mai stata ricambiata dalla donna.

Zafer, la più bella del paese, viveva con suo marito e i suoi figli considerando la sua casa una prigione. Appena ha avuto occasione, la donna è scappata con il suo amante, spezzando il cuore a suo marito che ha preferito suicidarsi piuttosto che vivere senza di lei.

La perdita di suo padre ha causato in Gulcemal una forte voglia di vendetta, tanto che pur essendo un bambino, è andato a trovare sua madre e ha tolto la vita al suo amante. Zafer non ha esitato a urlare il proprio disprezzo al suo bambino e gli ha augurato di non essere mai amato nella vita.