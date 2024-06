Deva sparerà contro Gulcemal ferendolo al petto nella terza puntata de La rosa della vendetta in onda venerdì 21 giugno. Le anticipazioni spiegano che la ragazza non riuscirà comunque a fuggire, perché Gulcemal la porterà in un rifugio di caccia e si prenderà cura di lei. Nel frattempo, Mert verrà a sapere tutto quello che è accaduto in sua assenza e si confiderà con sua moglie. Gulendam prometterà di aiutare Mert e comprenderà il suo stato d'animo.

La breve e disperata fuga di Deva

Deva riuscirà a mettere fine alla prigionia di Gulcemal scappando nel bosco pur avendo la caviglia rotta.

L'uomo la rincorrerà, ma la ragazza impugnerà la pistola e non esiterà a sparargli al petto. Anche se sarà ferito, Gulcemal si rialzerà e tenderà la mano a Deva portandola con sé in un rifugio di caccia di sua proprietà. I due si aiuteranno a vicenda: Gulcemal rimetterà a posto la caviglia di Deva, mentre lei sarà costretta a premere sulla sua ferita per evitare un'emorragia. Nel frattempo, Ipek denuncerà la scomparsa di Deva alla polizia, ma senza un mandato gli agenti non potranno irrompere in casa di Gulcemal, accusato di averla rapita. Il protagonista sarà operato in segreto e senza anestesia, per suo volere, perché in ospedale attirerebbe l'attenzione su di sé. Deva, invece, non cambierà il suo atteggiamento nel confronti di Gulcemal e si rifiuterà di mangiare alla sua tavola.

La triste infanzia di Deva e la proposta di Gulendam

Gulcemal conoscerà meglio Deva e verrà a sapere che la ragazza si rifiuta di mangiare il menemen perché ha un brutto ricordo di quel piatto. Deva racconterà che quella pietanza era stata cucinata da sua madre poco prima di andarsene via per sempre. La ragazza spiegherà che quando la madre fu ritrovata morta, Deva promise di non mangiare più il menemen in vita sua.

Nel frattempo, Mert verrà a sapere che in sua assenza è successo di tutto: Ibrahim ha avuto un infarto, il laboratorio è andato in fiamme e soprattutto Deva è stata rapita da un uomo ricco e potente.

Mert capirà di non avere via d'uscita e si confiderà con sua moglie, rivelandole di non averla mai amata. Gulendam capirà suo marito e tra le lacrime gli prometterà che lo salverà da suo fratello e lo aiuterà a scappare.

La donna, tuttavia, chiederà a Mert di non sparire e di continuare ad essere presente nella vita di suo figlio.

La vendetta di Gulcemal contro sua madre Zafer

Nelle puntate precedenti, Gulcemal è tornato a Bursa per vendicarsi di sua madre Zafer, colpevole di averlo abbandonato con sua sorella quando era un bambino. L'uomo ha rapito Deva, la migliore collaboratrice di sua madre, per costringerla a lavorare con lui, ma se ne è anche innamorato perdutamente.

Gulcemal, inoltre, ha scoperto che sua sorella Gulendam è incinta di Mert, il fidanzato di Deva, e ha costretto l'uomo a sposarla pur non amandola.