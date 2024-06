Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 luglio rivelano che la vicenda di Luca avrà un forte impatto sulle trame, visto che Rossella inizierà a interrogarsi sull'identità del prossimo primario.

Mariella soffrirà in silenzio per Guido, dopo aver scoperto che l'uomo è innamorato di Claudia, mentre Alberto verrà inghiottito da un vortice autodistruttivo nel quale, suo malgrado, finirà anche un altro personaggio. Per finire, spazio anche a una vicenda più leggera con le gemelle Cirillo alle prese con una convivenza sempre più difficoltosa.

Un nuovo primario

Dopo essere stato sospeso in via cautelativa, Luca darà le sue dimissioni da primario. Contemporaneamente Ornella confermerà la sua decisione di andare in pensione. Questa congiunzione di eventi farà sì che resti vacante il ruolo di primario. Rossella si interrogherà su chi possa ricoprire la carica, a riprova che verrà data molta importanza a questa vicenda.

Rossella potrebbe non avere la possibilità di essere presa in considerazione per quella mansione, ma se gli autori volessero scegliere uno dei protagonisti ci sarebbe l'opzione Crovi. Più difficile, ma non impossibile, che Virginia possa assumere quel ruolo nel caso in cui si trasferisse a Napoli. Va preso in considerazione l'impiego di un nuovo personaggio da inserire in previsione della nuova stagione.

Alberto mette in pericolo la vita di un personaggio ignoto

Alberto ha ripreso a bere. Palladini però, disperato per l'ingresso del piccolo Federico nel programma di protezione testimoni, eccederà con l'alcol, entrando in un baratro sempre più profondo. Attenzione: il suo comportamento finirà per coinvolgere involontariamente anche un'altra persona.

Non è chiaro cosa succederà esattamente, ma qualcuno che solitamente non interagisce con Alberto si troverà a rischiare la vita insieme a lui. I dettagli sono davvero pochi per capire cosa accadrà e a chi. La sensazione è che possa avvenire un incidente d'auto o qualcosa di simile, mentre sull'identità del personaggio diventa davvero difficile azzardare ipotesi.

LA persona coinvolta solitamente non interagisce con l'avvocato, il che esclude Niko e forse Raffaele, ma lascia aperte tutte le altre possibilità.

Mariella soffre in silenzio, Manuela e Micaela in contrasto

Mariella scoprirà nel peggiore dei modi possibile che suo marito ama Claudia. Il vigile non negherà la cosa e mortificherà la moglie, che reagirà soffrendo in silenzio e sperando che l'uomo torni sui suoi passi. Nel frattempo Claudia, pur non condividendo i sentimenti di Guido, si troverà ad affrontare una fase estremamente delicata che la porterà ad appoggiarsi al suo amico.

Nel tentativo di ravvivare il suo rapporto con Samuel, Micaela avrà un approccio decisamente trasgressivo. Queste nuove dinamiche metteranno in imbarazzo Manuela, rendendo la convivenza con la gemella impossibile.