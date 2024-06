L'appuntamento con Uomini e donne 2024/2025 è confermato nella prossima stagione televisiva di Canale 5, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Maria De Filippi e il suo team si metteranno alla ricerca dei nuovi tronisti che entreranno a far parte del cast e dei volti del trono over che saranno pronti a trovare la propria anima gemella.

Per il trono classico, però, non si esclude che possa arrivare un altro ex volto del parterre over: tra i candidati in lizza spicca quello di Marco Antonio Alessio.

Maria De Filippi punta sul mix tra trono over e classico

La prossima stagione del talk show pomeridiano di Canale 5 ripartirà a settembre dopo la consueta pausa estiva. Maria De Filippi tornerà a puntare sulla formula mista che vede protagonisti i volti del trono classico e quelli del trono over.

Un mix di successo che, nell'ultimo anno, ha consentito alla trasmissione di ottenere eccellenti ascolti nel primo pomeriggio, raggiungendo oltre 2,6 milioni di spettatori affezionati e picchi di share che hanno sfiorato il 28%.

Secondo le prime indiscrezioni su quanto potrebbe accadere a settembre, non è escluso che la conduttrice possa puntare su un altro ex volto del trono over come tronista in carica per la stagione 2024/2025.

Indiscrezioni Uomini e donne 2024/2025: Marco Antonio in lizza come tronista

Lo scorso anno c'è stato il caso di Ida Platano che, dopo essere stata per anni uno dei volti di punta del trono senior, è stata scelta dalla redazione come tronista per cercare il suo principe azzurro.

Un percorso sfortunato, poiché Ida non ha compiuto una scelta finale, delusa dalle segnalazioni ricevute su Mario Cusitore, che le hanno fatto perdere la fiducia in lui.

Questa volta, invece, sembrerebbe che la conduttrice del talk show potrebbe dare una nuova chance al cavaliere Marco Antonio Alessio, reduce dalla fine della sua relazione con Emanuela Malavisi, la dama con la quale aveva provato a costruire un legame affettivo fuori dal contesto televisivo.

Il cavaliere godrebbe della "benedizione" di Maria De Filippi, la quale sarebbe intenzionata ad offrigli l'ambito trono a settembre.

Riparte l'estate di Temptation Island su Canale 5

In attesa di scoprire se sarà davvero così, la conduttrice in queste settimane sta seguendo le registrazioni di Temptation Island in Sardegna.

Il reality show delle tentazioni tornerà in onda a partire da giovedì 27 giugno con un nuovo ciclo di sei appuntamenti destinati alla prima serata di Canale 5.

Saranno 7 le coppie in gara, tutte sconosciute al grande pubblico, ma già presentate con delle clip pubblicate sui social della trasmissione.