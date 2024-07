Sheila avrà un attacco di cuore e Finn le salverà la vita nelle puntate di Beautiful in onda dal 5 all'11 agosto. Le anticipazioni spiegano che la donna sarà arrestata nel locale di Deacon, ma avrà un malore molto serio. Gli agenti porteranno Sheila in ospedale e Finn vedrà sua madre in fin di vita. Li lo esorterà a lasciarla morire, ma il medico, continuando a usare il defibrillatore, riuscirà a rianimarla.

L'ultima richiesta per Deacon

La lunga vicenda di Sheila si concluderà con il carcere, ma prima la donna proverà in tutti i modi a sfuggire ancora una volta alle forze dell'ordine.

Subito dopo aver confessato a Bill il suo primo omicidio, Sheila sarà incastrata con una registrazione, ma scoprirà l'inganno grazie ad una telefonata che Spencer farà a Ridge. La donna si lancerà dal balcone dopo aver litigato con Bill e si darà ad una fuga disperata, ma avrà Baker e Ridge sulle sue tracce. Sheila correrà al Giardino, da Deacon, l'unica persona che potrebbe aiutarla in questo momento difficile. La signora Carter dichiarerà il suo amore a Sharpe e gli chiederà di scappare con lei, illustrandogli un piano per sfuggire alla polizia. Questa volta, però, Deacon non sarà disposto a mettersi di nuovo nei guai e proverà a convincere Sheila a costituirsi, trattenendola nel suo locale.

Ridge, Bill e Baker si recheranno al Giardino, certi di riuscire a concludere la loro lunga operazione e arrestare Sheila una volta per tutte.

L'arresto di Sheila al Giardino

Dopo mesi di fuga, Sheila finirà quindi la sua corsa nel locale di Deacon, con l'arrivo di Ridge e Bill. La donna sarà in un forte stato di agitazione e non avrà intenzione di arrendersi, ma sarà costretta a farlo da Baker, pronto a metterle le manette.

Sheila tenterà ancora una volta di fuggire, ma si accascerà a terra in preda ad un attacco di cuore. Ridge e Bill saranno certi che la donna stia tentando ancora una volta di simulare un malore e Baker la terrà sotto controllo, dicendo agli altri di andare via. Ridge riunirà tutta la famiglia per poter parlare finalmente del suo piano con Bill che ha portato all'arresto di Sheila.

I Forrester saranno sbalorditi all'idea di una collaborazione con Bill e capiranno anche il motivo dell'assenza di Ridge nelle ultime settimane. Mentre la famiglia esulterà di gioia, Sheila sarà portata urgentemente in ospedale. Qui, ci saranno Finn e Steffy, sconvolti nel vedere Sheila in fin di vita. La figlia di Ridge ipotizzerà che la donna stia fingendo, ma Finn si accorgerà subito della gravità della situazione e non esiterà a soccorrere sua madre. Li esorterà Finn a lasciare morire Sheila, dopo tutto il male che ha procurato, ma lui non riuscirà ad ascoltarla. Il medico farà di tutto per rianimare Sheila con il defibrillatore e alla fine riuscirà a salvarle la vita. Al suo risveglio, la donna sarà felice di essere viva grazie all'intervento di Finn, ma per lei si spalancheranno le porte del carcere.

L'ultima trappola per Sheila

Nelle puntate precedenti, Sheila ha ricevuto da Bill un'emozionante proposta di matrimonio. Spencer ha ricordato alla donna come si sono conosciuti e l'importanza che ha avuto il loro incontro per la sua vita. Spencer ha regalato un prezioso anello a Sheila che non ha saputo cosa rispondere, stupita dal gesto romantico dell'imprenditore. La donna si è consultata con Deacon, ma poi è tornata alla villa e ha accettato di sposare Bill, ignara di essere caduta nella sua trappola.