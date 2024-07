Zeynep deluderà Ozan trasferendosi da Kemal: "Lasciami sola per un po'". Le anticipazioni di Endless Love di mercoledì 10 luglio spiegano che Zeynep fingerà di aver intenzione di abortire perché la famiglia Sezin non la rispetta e non rispetterebbe neanche suo figlio. Nel frattempo, Kemal lavorerà per individuare chi abbia chiamato i soccorsi dopo l'incidente di Emir e Nihan. Quest'ultima, infine, si concentrerà sul lavoro per non pensare alle sue pene d'amore.

Le indagini per l'incidente di Emir

L'incidente di Emir e Nihan continuerà ad essere tra le preoccupazioni dei protagonisti, decisi a scoprire chi abbia sabotato l'auto di Kozcuoğlu.

Kemal chiarirà con il suo nemico che se avesse voluto lo avrebbe ucciso guardandolo negli occhi e quindi nessuno sospetterà più di lui. Onder chiederà a Galip delucidazioni su quanto è accaduto a sua figlia e suo genero, ma il padre di Emir non avrà intenzione di parlare con il suo consuocero e tra loro ci sarà una discussione che non porterà a nessun punto di incontro. Nel frattempo, Ozan si recherà a casa di Kemal per parlare con Zeynep e chiederle di tornare a casa con lui. "Questo bambino non ci porterà la felicità", spiegherà la ragazza a suo marito che sarà disperato. Ozan ricorderà a Zeynep che Vildan ha fatto un passo verso la sua famiglia, ma lei non sembrerà convinta: "Niente è cambiato".

Il giovane Sezin sarà molto addolorato nell'apprendere che sua moglie voleva abortire perché nessuno in famiglia la rispetta. "Lasciami sola per un po' ", dirà Zeynep accompagnando Ozan alla porta. Il ragazzo se ne andrà, deluso e amareggiato.

La festa di beneficenza per raccogliere i fondi

Nihan non potrà fare a meno di pensare a Kemal e per questo concentrerà tutte le sue energie sul lavoro.

La donna parlerà a Leyla dell'organizzazione di una grande festa di beneficenza per raccogliere i fondi necessari alla ricostruzione della scuola. Nihan chiederà a sua zia di aiutarla nella preparazione della serata che dovrà essere il più coinvolgente possibile. Kemal, invece, concentrerà i suoi pensieri sull'incidente che avrebbe potuto costare la vita di Nihan e suo marito.

Come sempre Soydere si rivolgerà a Zehir per scoprire chi abbia chiamato i soccorsi subito dopo il sinistro. Kemal sarà convinto che dietro tutto ci sia il ricattatore misterioso e ordinerà a Zehir di analizzare le immagini di videosorveglianza prima che lo faccia Emir.

Il gesto di Asu per salvare Zeynep

Nelle puntate precedenti, Tufan ha costretto Zeynep a seguirlo in clinica per abortire. Il braccio destro di Emir ha eseguito gli ordini del suo capo, ma una volta arrivato in ospedale si è imbattuto in Asu. Quest'ultima, dopo aver ascoltato la disperata richiesta di aiuto di Zeynep si è schierata dalla parte della donna e ha affrontato Tufan. Grazie ad Asu, Zeynep non ha più abortito, ma ha dovuto confessare a Kemal che aveva intenzione di farlo. Preoccupato per sua sorella, Soydere le ha chiesto di trasferirsi per un po' a casa sua.