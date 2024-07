In commissariato Ozan avrà una crisi e verrà portato in ospedale nella puntata di Endless Love di venerdì 26 luglio. Le anticipazioni raccontano che Nihan sarà disperata e sfogherà tutta la sua rabbia contro Kemal, visto che è stato lui a far arrestare il fratello. I Sezin resteranno nel corridoio dell'ospedale e Nihan proverà a mettersi in contatto con il fratello, pur non potendo entrare nella sua stanza.

Emir messo sotto torchio dal poliziotto

Emir e Ozan si troveranno in commissariato dopo l'arresto durante la festa di beneficenza. L'accusa a loro carico sarà quella di omicidio nei confronti di Linda e il poliziotto metterà sotto torchio Emir, certo che l'uomo sia coinvolto anche nella morte di Karen.

Kozcuoğlu negherà tutto, ma non sarà facile sfuggire alle domande dell'agente. Anche Ozan sarà interrogato. Per lui ci sarà un trattamento diverso perché Kemal aveva già avvisato il commissario Hakan della fragilità del ragazzo. Ozan, in lacrime, dirà di non aver fatto nulla di consapevole, ma quando il poliziotto gli dirà di avere delle prove importanti crollerà. Ozan avrà una crisi e verranno subito chiamati i soccorsi. Il ragazzo verrà portato in ospedale, e Vildan e Nihan correranno per vederlo, ma la polizia dirà loro che non è possibile avere alcun contatto con lui. I Sezin saranno disperati e tra Nihan e Kemal ci sarà un altro duro scontro. Soydere rimprovererà la sua ex per le sue scelte che hanno condizionato la vita di tutti e le assicurerà che da quel momento in poi non farà niente per farle cambiare idea.

Ore di apprensione in ospedale

Nihan rimarrà ferita dalle parole di rabbia di Kemal e andrà via dalla sua casa piangendo. Prima, però, minaccerà il suo ex e urlerà: "Prega che non succeda niente a Ozan". Nel frattempo Emir, in carcere, non esiterà a minacciare il poliziotto che lo ha trattenuto, dicendogli che presto si vendicherà di lui.

Nihan, Onder e Vildan si recheranno in ospedale, ma potranno restare solo nel corridoio senza poter vedere Ozan. Nihan troverà un modo per far sentire ugualmente la sua presenza al fratello, entrando nella stanza accanto alla sua e bussando sul muro. I due fratelli comunicheranno in questo modo ed entrambi si emozioneranno molto pensando alla loro infanzia.

Kemal sempre più lontano da Nihan

Nelle puntate precedenti, Nihan ha organizzato un ricevimento di beneficenza a cui ha partecipato anche Kemal. Per raccogliere i fondi necessari, Leyla ha messo all'asta un ballo con lei e sua nipote, e per Nihan c'è stata una sfida tra Emir e Kemal. Quest'ultimo ha avuto la meglio, ma dopo aver pagato una grossa somma di denaro si è avvicinato a Nihan e l'ha umiliata davanti a tutti: "Non voglio ballare". La festa è stata poi interrotta dall'arrivo della polizia, che dopo aver ricevuto da Kemal il video dell'omicidio di Linda ha arrestato Emir e Ozan.