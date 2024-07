Kemal offrirà molti soldi per ballare con Nihan, ma poi la rifiuterà per danzare con Asu nella puntata di Endless Love di mercoledì 24 luglio. Le anticipazioni spiegano che Soydere farà ingelosire Nihan durante la festa di beneficenza umiliandola: "Non voglio ballare". Questa però non sarà l'unica sorpresa. Un ricattatore misterioso, infatti, inviterà Emir a raggiungere gli archivi con la promessa di fargli incontrare suo fratello. Nel frattempo Asu si recherà negli stessi uffici spinta da Hakki ed Emir capirà di avere una sorella. Infine la polizia farà irruzione nella sala ricevimenti e arresterà Ozan.

La festa di beneficenza di Nihan e l'idea di Leyla

I protagonisti parteciperanno alla grande festa di beneficenza ideata da Nihan per finanziare il nuovo progetto della scuola. Leyla e sua nipote saranno piuttosto deluse dalle donazioni e studieranno un'idea per spingere i partecipanti ad offrire delle somme più elevate. Lelya penserà di mettere all'asta un ballo con lei e Nihan e questa si rivelerà una trovata vincente. Vildan troverà tutto un scandalo, ma le offerte inizieranno a salire e l'atmosfera si farà molto divertente. A sciogliere il ghiaccio sarà Emir che offrirà ben 30 mila euro per ballare con sua moglie Nihan e Galip rilancerà con 40 mila. Kemal a quel punto salirà a 60 mila. Inizierà una sfida sempre più accanita che terminerà con la vittoria di Kemal che arriverà ad offrire 140 mila euro.

Emir dovrà lasciare la sala e abbandonerà la gara perché riceverà la telefonata del suo ricattatore misterioso che gli prometterà di rivelargli l'identità di suo fratello. Soydere, invece, umilierà Nihan perché dopo aver vinto all'asta si avvicinerà a lei e le dirà "Non voglio ballare". Kemal prenderà così la mano di Asu e danzerà insieme a lei, facendo morire di gelosia Nihan.

La telefonata di Hakki e la trappola per Asu

Nihan sarà molto delusa dal comportamento di Kemal che dopo aver lottato a lungo per un ballo con lei preferirà Asu. Onder noterà il forte imbarazzo di sua figlia e la inviterà a ballare, mentre l'asta continuerà per Leyla. Ad aggiudicarsi la danza con la zia di Nihan sarà Galip e mentre tutti si divertiranno Asu riceverà la telefonata di suo zio.

Hakki chiederà alla ragazza di recarsi in archivio a prendere un documento molto importante. In realtà si tratterà di una trappola: si scoprirà che il ricattatore misterioso è Hakki che ha fatto in modo che Emir incontrasse per la prima volta sua sorella. Nel frattempo arriverà la polizia che dopo aver parlato con Kemal sarà pronta ad arrestare Ozan ed Emir. Il giovane Sezin sarà tratto in arresto con Soydere che resterà deluso dal comportamento del uso amico poliziotto che non ha tenuto fede alla promessa di eseguire un arresto con discrezione.

Nihan e Kemal sempre più lontani a causa delle incomprensioni

Nelle puntate precedenti, Tra Nihan e Kemal è iniziata una battaglia silenziosa, fatta di frecciatine e piccoli dispetti.

I due sono sempre molto innamorati l'uno dell'altra, ma a causa di Emir non hanno potuto stare insieme. Le incomprensioni alla fine hanno allontanato le loro vite. Nihan, infatti, ha scelto di restare con suo marito, costretta dai suoi ricatti per tutelare la vita di Kemal. Quest'ultimo, tuttavia, ignaro delle minace di Emir, crede che Nihan lo abbia lasciato di sua volontà e non perde occasione per mostarsi ostile con lei.