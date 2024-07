Fehime ferirà Banu e non accetterà la sua relazione con Tarik: "Non andrò mai in giro dicendo che se mia nuora". Le anticipazioni di Endless Love di giovedì 11 luglio spiegano che Banu scoppierà in lacrime ma non ne parlerà con il suo fidanzato. Tarik, ignaro di tutto, andrà dai suoi genitori per annunciare il fidanzamento, ma loro si opporranno con forza.

Banu e Tarik pronti ad impegnarsi

Tarik sarà pronto a fare un passo avanti nella sua storia d'amore con Banu. L'uomo avrà intenzione di presentare la sua fidanzata alla sua famiglia e rassicurerà Banu sui suoi genitori che certamente saranno felici di accoglierla.

Nel frattempo, Fehime si recherà in azienda per vedere Banu e il loro incontro non sarà affatto piacevole. La madre di Tarik inizierà a parlare del cambiamento di suo figlio che da quando lavora in azienda è più lontano dalla famiglia. Fehime chiederà a Banu se tra lei e Tarik ci sia qualcosa e la ragazza si farà subito avanti. "Lo conosco da poco ma lo amo moltissimo", dirà Banu che sarà subito interrotta da Fehime. Quest'ultima ricorderà alla ragazza che prima aveva una relazione con Emir, un uomo già sposato, e questo non è un comportamento corretto. La fidanzata di Tarik ammetterà i propri errori, ma assicurerà Fehime di essere cambiata e che il passato è un capitolo chiuso per sempre per lei.

"Non andrò mai in giro dicendo che sei mia nuora" dirà con disprezzo la signora Soydere a Banu che non potrà trattenere le lacrime per l'umiliazione. La sera, Tarik si recherà a casa dei suoi genitori, ignaro di tutto, per parlare loro della cena che vorrebbe organizzare in onore della sua fidanzata.

La delusione di Tarik

Tarik sarà raggiante e comunicherà ai suoi genitori che finalmente anche per lui è arrivata la donna giusta.

L'uomo spiegherà di essersi innamorato, ma Fehime e Huseyin spegneranno subito il suo entusiasmo. La madre dirà a Tarik di averlo visto con Banu e il suo tono sarà molto severo. "Vorrei non aver scoperto che tipo di ragazza volevi presentarci", dirà Fehime, "La ragazza che ami è la ragazza che Emir ha usato?". A quel punto Tarik si alzerà in piedi in difesa della donna che ama e inizierà una discussione con i suoi genitori.

"Non fare lo stesso errore di Kemal", dirà Huseyn lasciando intendere che non accetteranno mai il fidanzamento di Tarik.

Quest'ultimo sarà molto dispiaciuto: "Banu non è un errore, è la donna che amo", ma nessuno gli darà ascolto. Un'altra crepa sembrerà compromettere irrimediabilmente la famiglia Soydere e Tarik andrà via senza riconciliarsi con i suoi genitori.

I Soydere erano una famiglia molto unita

La famiglia Soydere era molto unita all'inizio della prima stagione, ma giorno dopo giorno ha iniziato a dividersi, proprio come desiderava Emir. Quando Kemal si è innamorato di Nihan si è creata la prima frattura, perché la ragazza proveniva da una famiglia benestante e molto lontana dai Soydere.

La situazione è precipitata quando Fehime e Huseyn hanno scoperto che Nihan aveva sposato Emir, uno degli uomini più influenti della città. Kemal ha iniziato ad allontanarsi dalla sua famiglia perché si è sentito incompreso, ma non è stato l'unico. Poco dopo, infatti, Zeynep si è avvicinata a Ozan dopo essere stata umiliata da Emir. La ragazza è andata oltre arrivando a sposare il giovane Sezin di nascosto e provocando nei suoi genitori un altro insopportabile dolore. Tarik sembrava l'unico figlio ancora legato ai suoi genitori, ma anche lui è stato trascinato nei piani di Emir, prima come suo collaboratore e poi come fidanzato di Banu. All'inizio, infatti, è stato proprio Kozcuoğlu a suggerire alla sua segretaria di sedurre Tarik, Tra i due, poi, il sentimento è diventato reale.