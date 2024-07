Nihan sorprenderà Zeynep ed Emir in giardino e scatterà una foto di nascosto nella puntata di Endless Love di venerdì 12 luglio. Le anticipazioni spiegano che quando Kozcuoğlu andrà via, Zeynep resterà in contatto con lui attraverso il telefono e discuterà con Nihan, dimostrandogli di poter rovinare il suo matrimonio in qualsiasi momento. Nel frattempo, dopo aver discusso con Ozan, Vildan spererà che Zeynep voglia tornare a casa.

L'incontro tra Emir e Zeynep e i sospetti di Nihan

Zeynep si dirà stanca della mancanza di rispetto della famiglia Sezin e andrà a stare da Kemal, ma presto Ozan le chiederà spiegazioni.

La ragazza chiederà a suo marito di lasciarla un po' da sola, perché sta vivendo la gravidanza nel peggiore dei modi a causa dei continui attacchi di Vildan e della sua famiglia. Tornato a a casa, Ozan si infurierà con sua madre e Nihan considerandole colpevoli della decisione di Zeynep. Vedendo suo figlio così contrariato, Vildan manderà Nihan a parlare con Zeynep, sperando che si convinca a tornare alla villa. Proprio in quel momento, Emir telefonerà a Zeynep chiedendole di uscire per parlarle e Nihan li vedrà insieme da lontano in giardino. La sorella di Kemal discuterà con Kozcuoğlu, minacciando di dire a tutti della loro relazione se dovesse tentare di fare del male al bambino. Dalla distanza di Nihan, tuttavia, i due sembreranno molto vicini, perché Emir toccherà la guancia di Zeynep.

I sospetti di Nihan su una storia clandestina tra suo marito e sua cognata si faranno sempre più forti e la donna scatterà una foto ai due.

Le minacce di Zeynep a Emir

Una volta rimasta sola, Zeynep si accorgerà della presenza di Nihan in giardino e per far paura a Emir lo chiamerà e lascerà aperta la conversazione, mettendo il telefono in tasca.

Zeynep affronterà Nihan mentre Kozcuoğlu ascolterà tutto: "Sono andata via per questo tuo comportamento, sempre a caccia di un mio errore", dirà Zeynep a sua cognata. "Non mi fido di te", ammetterà Nihan, ma la risposta di Zeynep non si farà attendere: "Se perderò io tutti perderanno". La frase suonerà come una minaccia per la moglie di Emir che chiederà alla sorella di Kemal di non coinvolgere Ozan nei suoi giochetti, perché il ragazzo è già fragile.

Quando Nihan andrà via, Zeynep riprenderà a parlare con Emir, avvisandolo di avere in pugno il suo matrimonio.

Il piano di Emir non è riuscito e Zeynep non ha abortito

Nelle puntate precedenti, Emir e Zeynep sono stati più volte sul punto di essere scoperti da Nihan. Quest'ultima ha sorpreso la sorella di Kemal nella stanza di suo marito e ha chiesto spiegazioni a entrambi. Zeynep e Emir sono riusciti a sviare i sospetti dicendo che la ragazza cercava la pistola di suo fratello, ma Nihan ha continuato a sospettare di loro. L'invadenza di Zeynep nel suo matrimonio già così complicato ha spinto Emir a prendere una drastica decisione e correre ai ripari. Kozcuoğlu ha ordinato a Tufan di accompagnare Zeynep ad abortire, rivolgendosi alla stessa clinica in cui era stata Banu per lo stesso motivo.

L'incontro con Asu si è rivelato provvidenziale per Zeynep che ha implorato il suo aiuto in una circostanza così drammatica e ha evitato il peggio. L'amica di Kemal si è messa contro Tufan e ha impedito l'aborto, mentre Zeynep si è trasferita da Kemal per stare lontana da Emir.