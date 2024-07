Kemal mostrerà il suo lato crudele quando uscirà dal carcere si vendicherà della guardia che lo ha schernito nel periodo di detenzione. Le anticipazioni delle prossime puntate della seconda stagione di Endless Love spiegano che Kemal sequestrerà la guardia e la rinchiuderà in una piccola cella per ricambiarlo con la stessa moneta. L'uomo implorerà perdono, ma Soydere non lo lascerà andare.

Il ritorno in libertà per Kemal

Kemal finirà in prigione dopo aver sparato a Emir e soffrirà moltissimo. Soydere non potrà fare a meno di pensare che Nihan ha testimoniato contro di lui, ma presto le cose peggioreranno.

A tormentare il detenuto, infatti, ci penserà una delle guardie carcerarie che gli renderà la vita impossibile con violenze e punizioni. Dopo una rissa con un altro detenuto, Kemal sarà messo in isolamento e la guardia si divertirà a schernirlo e picchiarlo. Il poliziotto, inoltre, mostrerà a Soydere il video di Nihan che comunicherà ai giornalisti di aspettare un figlio da Emir. La sofferenza di Kemal sarà insopportabile, ma quando arriverà il momento di tornare in libertà si prenderà la sua rivincita. Poco prima di varcare il cancello dell'istituto penitenziario, Kemal colpirà con un pugno la guardia, avvisando che presto si sarebbe vendicato.

Il perdono non arriverà per la guardia carceraria

Poco dopo il suo ritorno in libertà, Kemal metterà in atto la sua vendetta e andrà a prendere la guardia in taxi. Nascondendo il suo viso con un cappello, Soydere non sarà subito riconosciuto e quando la guardia si renderà conto che è lui sarà già in macchina. L'uomo implorerà Kemal di lasciarlo andare, ma lui non avrà nessuna pietà.

L'ingegnere porterà la guardia in un luogo isolato dove ha sistemato una piccola cella simile a quella in cui lui ha vissuto il suo periodo peggiore. "Perdonami, farò quello che vuoi", chiederà la guardia a Kemal che però sarà deciso a farlo restare in cella lo stesso tempo che ci ha passato lui. Soydere ordinerà al suo collaboratore di portare cibo e acqua al suo prigioniero e si allontanerà.

Kemal non sa di essere diventato padre

Kemal è tornato in libertà ed è convinto che Nihan sia ormai un capitolo chiuso. Dopo aver visto le dichiarazioni della donna ai giornalisti, Kemal crede che Emir e la sua amata siano ormai una famiglia. Nihan, invece, ha mentito ai giornalisti sulla paternità di suo figlio che in realtà è di Kemal. Ad eliminare ogni dubbio a Soydere c'è stata anche Leyla che gli ha assicurato che il test di gravidanza eseguito da Nihan dopo essere stato con lui era negativo. La figlia di Vildan nel frattempo sta vivendo un incubo, perché Emir ha rapito sua figlia e l'ha affidata a Zeynep per costringerla a tornare con lui.