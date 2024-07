La madre di Emir è viva ed è in coma. Nessuno lo sa, a parte Asu e le anticipazioni di Endless love delle puntate turche rivelano che la verità su quello che le è successo rischierà di venire a galla. Durante una delle sue visite in gran segreto, Emir spaventerà Asu: ''Nessuno lo saprà'' confermando la sua chiara intenzione di non rendere pubblici i documenti che provano ciò che ha fatto Galip, suo padre.

La rabbia nei confronti di suo padre non fermerà Emir, che macchinerà con la sorella Asu un piano per estrometterlo dall'azienda. Ci sarà anche un raro momento in cui Emir mostrerà la sua parte più fragile, raccontando alla sorella cosa ricorda di mamma Mujgan.

Emir mostra la sua sofferenza e parla di sua mamma

Negli episodi turchi della soap opera si farà luce anche sulla triste vicenda di Mujgan. Emir andrà a trovarla nella clinica nella quale è ricoverata e, vedendola immobile nel letto, si lascerà andare alla commozione. ''Aveva le mani che profumavano di gelsomino, me le ricordo ancora sul mio viso'' racconterà ad Asu, incredula nel vederlo fragile.

''Saltavo sul suo letto e lei mi ricorda le sere d'estate'' continuerà Emir. Poi, si ricorderà del particolare profumo dei suoi capelli. Un profumo che non ha più sentito da nessuna altra parte. Asu si avvicinerà a Mujgan e le annuserà una ciocca della sua chioma bionda: ''Il profumo è lo stesso'' dirà a Emir.

Poi, l'atmosfera cambierà completamente.

Asu spaventata dalle parole di Emir su Mujgan: 'Questa stanza è una tomba'

Non durerà a lungo il momento di commozione di Emir, che si farà forza per tornare nelle sue consuete vesti. Dirà ad Asu che farà in modo che suo padre venga estromesso dall'azienda. Come? Pagherà un medico per certificare che non è più in grado di lavorare.

''Beh c'è un altro modo'' gli ricorderà Asu.

Galip potrebbe finire in carcere per aver tentato di uccidere sua moglie ma Emir preferirà non disonorare il cognome dei Kozcuoglu: ''Questa stanza è una tomba, nessuno vedrà quei documenti''. Nessuno saprà ciò che è accaduto tanti anni fa: ''Mia madre è morta quando avevo cinque anni''.

Asu non avrà il coraggio di ribattere e si asciugherà le lacrime, Non potrà opporsi al fratello anche perché se lo facesse, Kemal saprebbe che gli ha mentito sulla sua identità.

Cosa è successo a Mujgan in Endless love

Nel corso della seconda stagione si saprà cosa è successo a Mujgan, vittima della cattiveria di Galip. Dopo averla accusata di essere rimasta incinta del suo amante, Galip ha tentato di ucciderla. Lei però si è salvata ma da anni versa in stato vegetativo ed è nascosta in una clinica.

Fu Galip a pagare dei medici affinché dichiarassero la morte della moglie, così da evitare di finire in prigione e insabbiare la reputazione dei Kozcuoglu.