Emir sarà arrestato nella puntata di Endless Love di giovedì 25 luglio. Le anticipazioni spiegano che Kemal avrà un duro scontro con Galip che lo aggredirà e minaccerà: "Ti uccido". Nihan non avrà nessuna comprensione per Soydere e lo manderà via con rabbia. Preoccupato dall'ostilità generata, Kemal chiederà a Zehir di proteggere la sua famiglia e Leyla da eventuali ritorsioni.

Emir ha appena scoperto che Asu è sua sorella

Emir si troverà nell' archivio con Asu e scoprirà che sono fratelli, quando la polizia irromperà per arrestarlo. Gli agenti ammanetteranno Emir dopo aver arrestato Ozan e lo porteranno fuori dall'azienda, tra gli scatti dei fotografi.

Kozcuoğlu sarà furioso e non esiterà a minacciare il poliziotto ma non potrà fare altro che arrendersi. Galip proverà a tenere a bada i giornalisti, assicurando che si è trattato di un malinteso e che presto tutto sarà risolto.

Kemal assisterà a tutto questo in silenzio, consapevole di aver peggiorato di gran lunga la tensione la lui e la famiglia Kozcuoğlu, ma pronto a pagarne le conseguenze. "Ho fatto giustizia", dirà Kemal a Leyla, "Nessuno morirà più per Emir". La zia di Nihan sarà molto preoccupata per Kemal e gli spiegherà che la sua denuncia sarà presa dalla sua ex come una vendetta personale contro la sua famiglia. Soydere ricorderà a Leyla che, oltre all'omicidio di Linda, Emir ha ordinato la sua aggressione, distrutto il negozio di suo padre e rinchiuso di fatto Nihan e la sua famiglia in una prigione.

"Tutti si sbarazzeranno di Emir, la verità li libererà", dirà ancora Kemal a Leyla che si lascerà convincere dalle sue parole.

Lo scontro tra Kemal e i Sezin

Dopo aver parlato con Leyla, Kemal andrà in commissariato a parlare con il suo amico poliziotto. Soydere lo rimprovererà per non aver rispettato i patti eseguendo l'arresto in un'occasione pubblica come il ricevimento di beneficenza.

"Ozan è innocente", continuerà a ripetere Kemal al poliziotto che gli dirà che l'interrogatorio farà emergere tutto. Fuori dal commissariato ci sarà anche la famiglia Sezin e alla vista di Kemal Nihan andrà su tutte le furie. "Dì loro quello che sai", chiederà Soydere a Nihan, ammettendo di aver denunciato Ozan ed Emir.

I Sezin si rivolteranno contro di lui insultandolo e Nihan prenderà la parola: "Vattene Kemal", dirà con rabbia, "Il tuo posto non è qui".

"Ti ucciderò", urlerà Galip mettendo le mani addosso a Soydere. Temendo per la vita dei suoi cari, Kemal chiederà a Zehir di organizzare un servizio di protezione pe Fehime, Huseyn e Leyla.

Asu ha deciso di consegnare il video a Kemal

Nelle puntate precedenti, Kemal è venuto in possesso del video che incastra Emir grazie ad Asu e Tufan. Questi ultimi, andando contro il volere dello zio Hakki, hanno pensato di mettere fine alla guerra aiutando Kemal a denunciare il suo nemico. La decisione di Kemal, tuttavia, causerà una frattura insanabile tra lui e Nihan, perché a farne le spese sarà il fragile Ozan. La protagonista non riuscirà mai a perdonare a Kemal l'arresto di suo fratello.