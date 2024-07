"Dovete convolare a nozze, questo è l'unico modo": con queste parole, Fehime consiglierà ad Asu di tenere d'occhio Kemal per scongiurare un avvicinamento a Nihan nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Asu avrà molta paura di perdere il suo fidanzato dopo aver scoperto che Deniz è sua figlia. I propositi di Fehime, tuttavia, saranno spenti da suo figlio, quando a tavola dirà alla sua famiglia che è ancora troppo presto per sposare Asu.

L'annuncio di Nihan ai giornalisti

Asu non troverà pace neanche quando Kemal e Nihan sembreranno molto lontani.

Dopo il ritorno in libertà di Kemal, infatti, Asu non farà altro che pensare ad un possibile ritorno con la sua ex e non basterà la sua relazione stabile con Soydere. Nihan, dal canto suo, sarà costretta a tornare con Emir pur di stare con la piccola Deniz e continuerà a mentire a tutti fingendo di essere felice. Per sviare ogni sospetto, Nihan e suo marito andranno a cena in un ristorante in cui saranno presenti anche Kemal e Asu. Nihan non si limiterà a fare la sua prima uscita in pubblico con suo marito dopo il ricongiungimento, ma si spingerà oltre. I giornalisti saranno fuori dal locale per ricevere qualche dichiarazione e Nihan annuncerà a tutti che sposerà di nuovo Emir, sorprendendo anche suo marito.

Pochi giorni dopo, però, Kemal andrà in azienda e riconoscerà nella figlia di Nihan la stessa bambina che Zeynep aveva portato a cena. Soydere non dirà nulla, ma il suo atteggiamento farà tremare Nihan che temerà che Kemal abbia capito di essere il padre di Deniz.

Nihan rivelerà il suo segreto ad Asu

Nihan correrà subito ai ripari e temendo che Kemal possa rischiare la sua vita deciderà di allontanarsi definitivamente da lui.

Per raggiungere il suo scopo Nihan sarà pronta a chiederà la complicità di Asu, invitandola alla sua villa per parlarle. In questa occasione, Nihan chiederà ad Asu di tenere d'occhio il suo fidanzato e per convincerla le rivelerà che Deniz è la figlia di Kemal. Dopo questa rivelazione, Asu ricadrà nell'incubo di poter perdere l'uomo che ama e sarà molto pensierosa.

La sua preoccupazione non sfuggirà a Fehime che le chiederà il perché della sua inquietudine.

Asu racconterà a sua suocera di temere un allontanamento di Kemal, avendo notato la sua reazione alla prima uscita in pubblico di Nihan ed Emir. Fehime non immaginerà affatto che Kemal abbia un figlio da Nihan e incoraggerà sua nuora a darsi da fare per non perderlo. “Dovete convolare a nozze al più presto”, consiglierà Fehime ad Asu, “Non devi mai lasciare Kemal da solo”. “Ti sposerai, questo è l'unico modo”, insisterà la donna. Una volta a cena, Fehime incoraggerà Kemal a fare il grande passo: “La tua nuova casa è grande, va bene per due persone”. Soydere, tuttavia, non sembrerà entusiasta all'idea e dirà che è ancora troppo presto per sposare Asu.

Il primo incontro di Kemal e Deniz

Nelle puntate precedenti Emir ha rapito la figlia di Nihan per ricattarla e costringerla a lasciare Londra e tornare a Istanbul con lui. Kozcuoğlu ha concesso a sua moglie pochi giorni per riflettere e nel frattempo ha affidato la bambina a Zeynep. Quest'ultima ha raccontato ai suoi genitori che stava lavorando come baby sitter e non poteva essere presente alla cena in onore di Kemal. Nonostante il rifiuto, però Fehime ha insistito affinché la sua famiglia fosse riunita e Zeynep ha dovuto portare con sé la piccola Deniz. In questa occasione, quindi, Kemal ha visto per la prima volta sua figlia, sebbene non sapesse di essere suo padre.