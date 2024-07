"Deniz è figlia di Kemal": con questa verità Nihan chiederà aiuto ad Asu nelle prossime puntate della seconda stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Kemal sarà ad un passo dallo scoprire che Deniz è sua figlia e Nihan correrà ai ripari. Temendo una nuova guerra, la donna supplicherà Asu di aiutarla a tenere lontano Kemal da lei e la sua bambina.

La rivelazione: 'Deniz è mia figlia'

Nihan affiderà la piccola Deniz alla baby sitter e si recherà in ufficio da Emir, ignara che di lì a poco sarebbe arrivato Kemal. Nel frattempo, la bambina inizierà a piangere in macchina e la sua baby sitter non riuscirà in alcun modo a calmarla, tanto che andrà in azienda da Nihan.

In quel momento Kemal guarderà Deniz e riconoscerà in lei la bambina che ha visto a casa Soydere, quando Zeynep si stava prendendo cura di lei. Kemal ci metterà poco a capire che Deniz potrebbe essere sua figlia, ma per il momento non dirà nulla a Nihan ed Emir e andrà via dall'ufficio. La pittrice noterà subito lo strano atteggiamento di Kemal e sarà terrorizzata: “Ha capito tutto”, dirà ad Emir che proverà a tranquillizzarla. “Deniz è mia figlia”, affermerà Kozcuoğlu invitando sua moglie a stare più calma per non destare sospetti. Nel frattempo, Kemal incontrerà Leyla e la incolperà di avergli mentito sulla figlia di Nihan, ma la donna non riuscirà a capire il significato delle parole dell'ingegnere.

L'incontro tra Nihan e Asu alla villa

Nihan si lascerà convincere dalle parole di Emir, ma non riuscirà a liberarsi della paura che Kemal possa scoprire tutto. La donna penserà che dovrà agire in fretta per evitare un'altra guerra in cui il suo amato e la sua bambina potrebbero rischiare la vita. Una volta tornata a casa, Nihan chiamerà Asu e la inviterà alla villa: “C'è un problema di cui devo parlarti urgentemente”.

Quando riuscirà a stare da sola con Asu, Nihan le chiederà il suo aiuto per tenere lontano Kemal dalla sua vita. Asu non riuscirà a fidarsi delle parole della sua rivale, ma presto capirà il motivo della strana richiesta. “Deniz è la figlia di Kemal”, dirà Nihah senza mezzi termini, “Quello che voglio da te e che lo tenga lontano dalla bambina”.

Asu guarderà Nihan con sospetto e le chiederà se abbia intenzione di ricomparire nella vita di Kemal una volta che riuscirà a liberarsi di Emir. Nihan chiederà ancora ad Asu di essere sua complice e lei accetterà.

Leyla non sa che Kemal è il padre di Deniz

Leyla osserverà Nihan e Asu dalla finestra, incuriosita dall'inaspettato incontro, ma la donna non sospetterà nulla. Leyla, infatti, è ancora convinta che Deniz sia la figlia di Emir, soprattutto perché quando Nihan ha eseguito il primo test di gravidanza in ospedale era presente.

Leyla sapeva che Nihan avrebbe tanto voluto un figlio da Kemal e il ricordo della sua delusione non ha lasciato spazio a dubbi.

In quell'occasione, il medico ha rivelato la gravidanza di Nihan solo a Emir che gli ha chiesto il massimo riserbo sulla notizia. Quando Kemal è uscito dal carcere e ha chiesto a Leyla se ci fossero delle possibilità che Deniz potesse essere sua figlia, la donna ha negato con sicurezza l'eventualità.