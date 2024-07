Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un colpo di scena: Jana e Manuel scapperanno insieme e vivranno dei momenti di passione in spiaggia. Il figlio di Cruz andrà via dalla tenuta in aereo con la domestica e lascerà una lettera ai suoi familiari in cui non rivelerà la meta del suo viaggio. Manuel, inoltre, per giustificare l'assenza della giovane Exposito dal lavoro, dirà una bugia a Pia.

Manuel e Jana lasciano La Promessa e volano via

Manuel proporrà a Jana di lasciare La Promessa con lui e organizzerà un piano dettagliato per trascorrere un po' di tempo con lei.

La giovane Exposito accetterà la proposta del ragazzo e i due innamorati lasceranno la tenuta dei Lujan a bordo dell'aeroplano del figlio dei marchesi. I due amanti atterreranno su una spiaggia deserta, dove potranno vivere momenti romantici, ma ci saranno anche dei problemi in vista. Jana, infatti, scoprirà che Manuel ha mentito a Pia per giustificare la sua assenza e non sarà contenta.

Manuel informa Pia che Jana lascia La Promessa per curare i feriti

Jana verrà a sapere che Manuel ha raccontato a Pia una bugia sul suo conto. Il figlio di Cruz ha detto alla governante che la domestica si sarebbe assentata per un po' di tempo per curare i feriti di un incidente avvenuto in fabbrica. Exposito non prenderà bene la menzogna raccontata dal suo amato e ci saranno momenti di tensione fra i due ragazzi.

Nonostante la lite, la coppia troverà modo di riappacificarsi e ci saranno baci appassionati. Ben presto, Jana si concederà a Manuel e i due amanti avranno momenti di intimità sulla spiaggia.

Nel frattempo, Cruz e Alonso saranno a La Promessa a chiedersi che fine possa avere fatto il loro figlio. I marchesi leggeranno una lettera di Manuel in cui il giovane annunciava la sua partenza, senza rivelare la destinazione del suo viaggio.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Manuel e Jana ballano nell'hangar

Nelle puntate della soap opera già andate in onda su Canale 5, Manuel aveva visto il bacio fra Abel Bueno e Jana e si era ingelosito. Nel frattempo, Exposito e il figlio di Cruz avevano trascorso una serata nell'hangar ballando e rischiando di essere scoperti da Jimena.

La duchessa De Los Infantes, intanto, aveva continuato a fingere di essere incinta, per avere le attenzioni di suo marito, non permettendogli, quindi, di allontanarsi da La Promessa.

Martina, invece, aveva accettato la corte di Antonio per volere dei suoi genitori, mentre Fernando aveva perso prematuramente la vita a causa di un infarto. Carlos aveva chiesto la mano di Candela, ma la cuoca era rimasta spiazzata dalla proposta di matrimonio e aveva chiesto un po' di tempo al suo compagno per pensarci.