La proposta di matrimonio di Diego a Ida ha causato reazioni contrariate fra i fan di Un posto al sole. Il pubblico, quasi all'unanimità, ha infatti ritenuto sbagliata la dichiarazione d'amore, sia per i tempi che per i modi. Una narrazione molto sapiente ha guidato lo spettatore attraverso una storia d'amore in cui è evidente a tutti, tranne che al giovane Giordano, che Ida non fosse coinvolta come lui in questo rapporto. Anche per questo Diego sembra ricalcare lo stereotipo del "perdente".

Diego e il ruolo da eterno 'sfigato'

È evidente che gli sceneggiatori di Un posto al sole abbiano delineato accuratamente il personaggio di Diego.

Lui simboleggia il fallimento di una generazione che lotta per inserirsi nella società e trovare una sua dimensione.

Nonostante sia laureato in economia, Diego lavora in un bar, posizione che ha ottenuto più per l'aiuto del padre e per l'amicizia con Silvia che per le sue qualifiche professionali. Inoltre, vive ancora con suo papà e fatica a trovare una stabilità sentimentale.

Diego non si rassegna alla sua condizione di single e cerca costantemente una relazione stabile, il che lo spinge a fare scelte precipitose e inadatte. Ci sarebbe molto da dire su questo personaggio: probabilmente non ha superato la morte violenta della madre, un trauma che lo ha reso problematico nel relazionarsi con le donne.

Il suo passato da stalker continua a tormentarlo e, anche nelle relazioni che dovrebbero essere serene, traspare una preoccupante ricerca di dipendenza affettiva.

Nonostante sia fondamentalmente uno dei "buoni", Diego cela una significativa immaturità emotiva e una instabilità psicologica. Questi tratti, evidenziati nella sua relazione con Beatrice, lo hanno reso una figura potenzialmente tossica e pericolosa.

Il punto sulla relazione con Ida

Molti fan hanno percepito il rapporto con Ida come inadeguato sin dalle prime battute. Diego sembra essersi interessato alla situazione della madre del bambino più per impressionare Ida che per un genuino interesse. Sebbene l'intenzione di aiutare la ragazza sia positiva, è chiaro che Giordano non possieda la tempra eroica di Franco né la determinazione di Nunzio.

bLe sue azioni, seppur corrette, appaiono mosse più dal desiderio di conquistare il cuore di Ida che da un autentico spirito di giustizia. I sentimenti di Ida emergono attraverso i suoi sguardi imbarazzati e le sue frasi d'amore forzate, confermando quanto sia difficile per lei esprimere apertamente le sue emozioni in assenza di amiche confidenti.

In questo contesto, la mamma di Tommy, trovandosi sola, si è vista quasi obbligata ad accettare l'aiuto di Giordano. Tuttavia, è abbastanza palese che non nutra sentimenti amorosi verso di lui; la sua probabile motivazione è la gratitudine. Nonostante possa sembrare eccessivo affermare che Ida stia sfruttando Diego, è evidente che lei comprenda l'importanza di avere un lavoro, una casa e una stabilità relazionale per recuperare suo figlio Tommy. Questi elementi, però, sono fondamenti troppo fragili per una relazione duratura, e sembra probabile che, una volta riavuto Tommy, Ida possa decidere di proseguire per la propria strada da sola.