Petra e Ayala si ritroveranno ancora insieme nelle nuove puntate La Promessa in onda prossimamente su Canale 5. Il conte arriverà alla villa dopo aver saputo della morte di Feliciano. Da questo momento in poi intreccerà molteplici trame che coinvolgeranno le protagoniste femminili e non solo. Verrà a galla il passato segreto tra lui e Petra, un tempo amanti e spettatori di una storia tremendamente triste. Non si esclude però che la controversa Arcos e Ayala possano vivere quell'amore che furono costretti a reprimere per via delle circostanze. Ritrovare l'amore con Ayala darebbe a Petra un po' di felicità.

Nonostante tutto, ha sofferto molto sin dalla giovane età e sono stati tanti gli eventi avversi che l'hanno portata a sviluppare difese per non essere più ferita.

Petra è stata l'amante di Ignacio Ayala, grande amico di Cruz

Anche Petra ha un cuore, diventato arido per tutte le sofferenze che è stata costretta a subire. Nei nuovi episodi della soap, Cruz e Lorenzo uniranno le forze per eliminare Curro. I due organizzeranno una gara di caccia e il loro complice sparerà al giovane, ma ferirà gravemente anche Feliciano.

I due varranno curati da Abel e Jana ma, se per Curro andrà tutto bene, non sarà altrettanto per il povero Feliciano, che chiuderà gli occhi per sempre tra le braccia di Petra. Cruz scoprirà quindi il vero legame che unisce la sua fedele domestica a Feliciano, ma non è il solo segreto che verrà alla luce.

Subito dopo la morte del ragazzo, si presenterà alla villa Ignacio. Petra resterà senza fiato perché inevitabilmente ricorderà la loro storia d'amore travagliata e interrotta per via delle circostanze. Ayala e Petra si ritroveranno dopo tanti anni e condivideranno il dolore per la perdita del loro unico figlio. Già, perché il conte Ignacio è il vero padre di Feliciano.

Cruz non ha mai saputo che il suo grande amico Ayala è stato l'amante di Petra, dalla quale pretenderà spiegazioni. Lei però le mentirà.

Un possibile lieto fine per Petra

Davanti all'insistenza di Cruz, Petra dovrà mentire e raccontare che concepì Feliciano con un uomo sposato. La marchesa si sentirà tradita per non essere mai venuta a conoscenza di questo capitolo importante della sua vita.

Nel frattempo, Ayala e Petra indagheranno sul reale motivo che ha portato alla morte il loro figlio. Ignacio è ancora presente nelle puntate in Spagna e sta tormentando la sfortunata Martina, da lui accusata di averlo avvelenato.

Anche in questa circostanza, Petra è l'unica a sapere la verità. Non si esclude affatto che i due si avvicinino sempre di più e cerchino di colmare le reciproche sofferenze. In fondo furono costretti a separarsi da giovani e a rinunciare al loro amore.