Nella puntata di Segreti di famiglia dell'11 agosto, Metin aiuterà Çinar a nascondere il corpo di Zafer, da lui ucciso durante uno scontro. Dopo aver occultato le prove, Metin si dirigerà in cimitero per seppellirlo accanto alla tomba della figlia İnci, ma quando aprirà il bagagliaio si renderà conto che qualcuno ha rubato il cadavere.

È stato Çinar a uccidere Zafer

A breve il pubblico di Canale 5 avrà modo di scoprire che Çinar ha compiuto un omicidio. Zafer, nonostante il ragazzo sia stato scarcerato dopo l'accusa dell'omicidio di İnci, in quanto non sussistono prove a suo carico, Zafer sarà sempre convinto che la colpa sia di Çinar.

Lo prenderà e lo porterà prima nella tomba della figlia per fargli chiedere scusa, ma la loro "fuga" culminerà in uno scontro all'interno di un capannone abbandonato. Zafer gli punterà una pistola contro e partirà una colluttazione, ma Çinar proverà a disarmarlo, ma così facendo farà partire un colpo che ucciderà Zafer.

Metin aiuta Çinar dopo l'omicidio di Zafer

Nella puntata dell'11 agosto sarà Metin, il padre di Çinar, ad avere la "bomba" in mano, perché il ragazzo gli ha confidato ciò che ha combinato. Gli ha chiesto una mano per evitare di finire in prigione e Metin ha deciso di dargliela. Alla fine è il capo dell'unità omicidi, quindi sa anche come occultare le prove e lo farà. Si sentirà notevolmente in colpa, soprattutto quando riceverà un premio per il suo ruolo all'interno della polizia.

Non sentirà di meritarselo, al punto che rassegnerà anche la dimissioni per andare in pensione, che gli verranno prontamente rifiutate.

C'è un altro particolare che non bisogna trascurare: che fine ha fatto il corpo di Zafer? È nella macchina di Metin, che è finita anche nelle mani di Ilgaz. Quando l'uomo riuscirà a riappropriarsene, deciderà di seppellire il corpo dell'uomo in cimitero, accanto alla tomba di İnci.

Il tragitto con il corpo nel bagagliaio non sarà per niente facile: verrà anche bloccato dalla polizia per aver superato il limite di velocità, ma lui farà vedere il tesserino da poliziotto, dichiarando che sta seguendo un sospettato.

Il corpo di Zafer sparisce dalla macchina di Metin

Metin arriverà in cimitero, andrà sulla tomba di İnci e le chiederà perdono per quello che Çinar ha fatto a suo padre: "Ti ho portato il tuo papà, già stasera vi potrete incontrare.

Possa Dio perdonarci per i nostri peccati". Metin lascerà la tomba e si dirigerà verso la macchina.

Di lì a breve dovrà procedere con la sepoltura del corpo, ma ci sarà qualcosa che spariglierà le carte. Quando Metin andrà a controllare se il corpo è nel bagagliaio, vedrà che non è presente: qualcuno l'ha rubato.