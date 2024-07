La famiglia Lujan sarà affranta per la perdita del futuro erede del marchesato nelle puntate de La Promessa in onda dal 15 al 21 luglio. Le anticipazioni raccontano che Jimena simulerà l'aborto con l'aiuto di Abel e potrà liberarsi della menzogna sulla sua gravidanza. Osservando gli atteggiamenti di sua nuora, Cruz inizierà a nutrire dei sospetti e chiederà a Petra di tenerla d'occhio, mentre Manuel proverà a ricominciare a vivere dopo il dolore.

Il piano di Jimena e Abel

La grande menzogna di Jimena si avvierà alla conclusione e il piano suggerito da Dolores sembrerà riuscire alla perfezione.

Teresa entrerà nella stanza di Jimena e urlerà quando troverà una grande macchia di sangue sul suo letto. Manuel sarà molto preoccupato, ma Abel manderà via tutti per analizzare la situazione e visitare la donna. Il medico si assicurerà che Jimena eseguirà tutto alla perfezione e si metterà d'accordo con lei per simulare un raschiamento. Poco dopo Abel informerà tutti dell'aborto di Jimena e ci sarà grande dolore nel palazzo. La famiglia Lujan piangerà la perdita del futuro erede del marchesato e per Jimena sarà dura continuare a mentire. Manuel sarà distrutto dalla sofferenza, ma potrà contare sulla vicinanza di Jana che non lo lascerà solo. Abel annuncerà che Jimena potrà comunque concepire ancora e questo sarà di grande sollievo per i marchesi, ma non per Manuel.

I sospetti di Cruz e Jana

Il giorno dopo l'aborto Jimena scenderà a pranzo, sorprendendo tutti e destando i primi sospetti in Cruz. Manuel chiederà alla donna di tornare a riposare e Abel raccomanderà a Jimena di non commettere errori per evitare di essere scoperta. L'atteggiamento di Jimena desterà dei sospetti anche in Jana, che la sorprenderà mentre sorride e si confiderà con Abel.

Il medico, tuttavia, riuscirà a convincere Jana di essersi sbagliata. Cruz, invece, continuerà a pensare che Jimena stia nascondendo qualcosa e chiederà alla fidata Petra di tenere d'occhio sua nuora. Anche Manuel sarà sorpreso per la rapida ripresa di Jimena, ma non immaginerà mai che la moglie gli abbia mentito sin dall'inizio della sua finta gravidanza.

Tutti in famiglia tenevano molto al futuro erede

Nelle puntate precedenti Jimena è caduta durante un ballo e ha destato la preoccupazione di tutti. Abel è stato chiamato a visitarla e ha rassicurato tutti sul suo stato di salute. Questa, però, è stata un'ottima occasione per preparare la famiglia al successivo finto aborto. Dopo aver visto la grande preoccupazione dei Lujan nei confronti del bambino, Jimena ha deciso di mettere definitivamente fine alle menzogne, ma Abel le ha suggerito di aspettare per organizzare tutto al meglio ed evitare sospetti.