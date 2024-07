Ci sarà uno struggente addio per Pia nella puntata de La Promessa in onda giovedì 18 luglio. Le anticipazioni spiegano che la governante dovrà separarsi dal suo amato bambino per proteggerlo e lo affiderà a Benigna. Nel frattempo, costretto da Cruz, Lorenzo troverà un modo per evitare che Margarita diventi la nuova padrona del palazzo. Tra Catalina e Pelayo crescerà la complicità e questo non sfuggirà agli occhi attenti di don Alonso, mentre Manuel continuerà a preoccuparsi per la salute di Jimena.

Abel resterà ancora a La Promessa

Pia vivrà momenti struggenti a causa della separazione dal suo amato Dieguito.

La governante non riuscirà a stare tranquilla dopo il ritorno di Petra, perché temerà che possa vendicarsi di lei facendo del male al suo bambino. Pia, allora, deciderà di affidare il piccolo Dieguito a Benigna, la moglie del mugnaio. Dire addio a suo figlio, però, sarà straziante per Pia. Nel frattempo, Jimena si renderà conto che il suo comportamento dopo l'aborto ha destato sospetti. Per evitare che i Lujan scoprano che ha ingannato tutti con una finta gravidanza, Jimena chiederà ad Abel di restare ancora un po' al palazzo. Cruz non sarà affatto d'accordo e considererà inutile protrarre la presenza del medico a La Promessa. Manuel, tuttavia, sarà preoccupato per la salute di sua moglie e preferirà che Abel resti ancora un po' con loro.

Catalina e il conte Pelayo sempre più vicini

L'attività del commercio delle marmellate appassionerà Catalina e Pelayo che saranno sempre più affiatati. La complicità tra i due non passerà inosservata agli occhi di Alonso che parlerà con sua figlia. Catalina, tuttavia, assicurerà al marchese che tra lei e Pelayo c'è solo un'amicizia e non prova nessun interesse per il conte.

Infine, Cruz metterà alle strette Lorenzo che dovrà inventarsi qualcosa per impedire che Margarita prenda il controllo della tenuta. Il capitano, in combutta con il notaio, riuscirà a far inserire due clausole nel contratto della cessione delle quote vinte da Margarita. Grazie a questa idea, la madre di Martina non potrà diventare la padrona de La Promessa.

La partita organizzata da Lorenzo alla tenuta

Nelle puntate precedenti, Lorenzo ha chiesto di andare al casinò perché si annoiava al palazzo. Cruz e Alonso, tuttavia, hanno impedito all'uomo di mettere in discussione il decoro della famiglia, ancora in lutto per la morte di Fernando.

Quindi Lorenzo è rimasto alla Promessa, ma ha deciso di organizzare una partita di poker a cui ha partecipato anche Margarita. Quest'ultima ha dimostrato di essere un'abile giocatrice e ha battuto Lorenzo, vincendo le sue quote della tenuta dei marchesi.