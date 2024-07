Zafer ne combinerà un'altra delle sue nelle prossime puntate de La rosa della vendetta e sarà bella grossa. Scoprirà che Gülcemal è in procinto di sposare Deva, così con una scusa lo convocherà urgetemene in ospedale, luogo in cui Zafer è ricoverata dopo un infarto. Il suo obiettivo sarà allontanarlo da Deva, per questo gli svelerà che la ragazza è l'ex fidanzata di Mert, il marito di Gülendam.

Zafer viene colpita da infarto dopo una lite con Armağan

Zafer si troverà in ospedale a causa di un infarto. Una brutta lite con Armağan l'ha condotta dritta in ospedale e non se l'ha passata per niente bene, visto che è finita urgentemente in sala operatoria per un problema cardiaco.

È riuscita a salvarsi grazie all'intervento di Gülcemal, che non solo le ha donato il suo sangue, ma ha anche convocato uno dei migliori cardiochirurghi della Turchia per provare a salvarle la vita.

Le cose sono andate bene: Zafer si è risvegliata e lentamente ha iniziato il suo processo di recupero. Chi pensa che questa vicenda possa averla fatta intenerire si sbaglia di grosso, perché la donna sarà più malefica che mai anche quando si troverà in un letto d'ospedale.

Zafer vuole bloccare le nozze di Gülcemal e Deva

Emrullah andrà a trovarla e le dirà che Gülcemal e Deva in quella giornata si sposeranno. Lei non vorrà che ciò accada, così con il suo socio organizzerà un piano. Emrullah chiamerà urgentemente Gülcemal, proprio nel momento in cui si troverà davanti al celebrante per sposare Deva.

Gli dirà che le condizioni di salute di sua madre sono peggiorate drasticamente e che è stata trasferita in terapia intensiva. Rischia di morire, per questo vorrebbe parlargli subito.

Gülcemal lascerà la cerimonia senza dare la benché minima spiegazione, dirà solamente qualcosa al celebrante e se ne andrà via.

La confessione di Zafer

Una volta giunto in ospedale, Gülcemal parlerà con sua madre. "Voglio che tu sappia che ti ho lasciato per amore, Mustafa era l'unico uomo sempre presente nella mia testa e nel mio cuore. Sono stata costretta a sposare tuo padre, io non l'ho mai amato", dirà Zafer.

Il proseguio dello sfogo di Zafer, però, non sarà dei migliori per Gülcemal: "Stai per sposarti, ma stai andando incontro allo stesso destino di tuo padre: stai sposando una donna che ama un altro uomo".

Gülcemal non riuscirà a capire, allora la madre sarà ancora più esplicita: "Sposerai una donna a cui hai portato via l'amore, perché Deva è l'ex fidanzata di Mert".

La madre gli dirà la frase "Sposerai una donna a cui hai portato via l'amore" perché Mert, nel giorno in cui Gülcemal l'ha obbligato a sposare la signora Gülendam, in realtà avrebbe dovuto convolare a nozze con Deva.