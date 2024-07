Brutte notizie in arrivo per Catalina De Lujgan che, nelle prossime puntate della soap Tv La Promessa rischierà la vita, a causa della pazzia di Jimena che darà fuoco alla stanza da letto in cui si trova la cognata.

Catalina ne uscirà viva ma verserà in condizioni critiche, tanto da aver bisogno urgentemente di bombole di ossigeno per potersi salvare. Cruz però cercherà di ritardare il più possibile le cure, nella speranza che la figliastra muoia.

Catalina in fin di vita a causa dell'incendio appiccato da Jimena

L'allontanamento di Manuel da Jimena farà impazzire la donna che ad un certo punto, cercherà di uccidere Catalina, convinta che la cognata sia responsabile dei problemi del suo matrimonio.

Ormai in preda alla pazzia, Jimena vorrà vendicarsi di Catalina e arriverà a rapirla e a drogarla per poi rinchiudersi con lei nella stanza sa letto. Jimena non vorrà solo ucciderla ma vorrà distruggere l'intera Promessa. Appiccherà il fuoco che in battibaleno invaderà la stanza. Fortunatamente Jana e Romulo interverranno in tempo e porteranno in salvo sia Jimena che Catalina. Quest'ultima sarà in condizioni critiche a causa dell'inalazione di fumo e rischierà di morire. Abel informerà don Alonso che la ragazza ha bisogno di ossigeno per poter sopravvivere.

Cruz ritarda i soccorsi a Catalina: vuole che la figliastra muoia

Ci sarà quindi necessità di recuperare delle bombole di ossigeno e sarà una lotta contro il tempo per poterle recuperare visto che bisognerà andare in una città lontana.

Cruz farà in modo di mettere i bastoni tra le ruote al gruppo di salvataggio e di ritardare i soccorsi: questo perché avrà la speranza che la figliastra muoia. La marchesa avrà infatti intravisto la possibilità di liberarsi di Catalina una volta per tutte ma non avrà fatto i conti con la determinazione di Mauro e Pelayo che riusciranno a recuperare le bombole di ossigeno giusto in tempo.

Catalina risponderà bene alle cure per la gioia di tutti, tranne Cruz.

Sollevato dalla guarigione della figlia, don Alonso cercherà poi di capire i motivi del ritardo dell'autista, ma Cruz farà in modo che il marito non scopra il suo coinvolgimento, licenziando il dipendente e mandandolo lontano da La Promessa.

La Promessa in onda anche ad agosto

Buone notizie per i fan de La Promessa che potranno seguire le vicende della loro soap Tv preferita anche per tutto il mese di agosto. Continueranno infatti a essere trasmesse maxi puntate della durata di un'ora abbondante e che permetteranno di fare grandi passi avanti nella narrazione. A partire da settembre poi, in concomitanza con il ritorno di Uomini e donne e Amici, lo sceneggiato subirà un drastico cambiamento, con la messa in onda di puntate della durata di solo una ventina di minuti.