Durante le prossime puntate della serie tv La rosa della vendetta la storia tra Gülcemal e Deva non sembrerà avere un bel epilogo. I due trascorreranno la loro prima notte insieme e Gülcemal crederà di avere la moglie accanto a sé, ma la verità sarà un'altra: per Deva sarà come una sorta di addio, infatti deciderà di lascerà per sempre Bursa per costruirsi un'altra vita in un'altra città.

Deva e le scoperte che scombinano la sua vita

Nelle prossime puntate tante novità portano scompiglio nella vita di Deva. Zafer le ha rivelato che il suo vero padre è Mustafa Pehlivan e tale scoperto ne ha portato un'altra: Gara in realtà è Firuze, la sua vera madre, quella che credeva morta nel lago.

La vita nella tenuta di Gülcemal diventa così sempre più opprimente per la ragazza: da una lato c'è il marito che potrebbe odiarla per essere la figlia del suo peggior nemico, dall'altro c'è la madre ritrovata, con la quale lei non vuole vivere. Così la giovane fa le valigie e se ne va via.

Gara, invece, verrà cacciata di casa da Gülcemal, dopo aver scoperto la verità riguardante il fatto che sia la madre biologica di Deva. L'obiettivo della donna sarà farsi perdonare da sua figlia, così la raggiungerà a casa di İbrahim.

Deva prova a fuggire da Gülcemal, ma non ci riesce

Deva sentirà tanta pressione addosso, soprattutto da parte della madre, che vorrebbe che le cose tra loro si sistemassero subito, ma la ragazza sa che non può fare finta di niente e passarci sopra: ha bisogno di tempo per riflettere, così lascerà anche la casa di İbrahim.

Per diverse ore non farà avere sue notizie, fino a quando manderà un messaggio ad Armağan, il ritrovato fratello: per un paio di giorni starà a casa di un'amica, solo così potrà allontanarsi da tutto e tutti. Deva, però, non farà i conti con la scaltrezza di Gülcemal, che riuscirà a trovarla anche a casa dell'amica.

Deva vuole cambiare vita: lascia Gülcemal

Dopo un breve confronto Deva e Gülcemal si scambieranno un bacio. La ragazza lo prenderà per mano e lo inviterà a entrare in casa: sarà così che i due trascorreranno la loro prima notte insieme. Tutto sembrerà sistemarsi, ma la realtà dei fatti sarà un'altra: mentre Gülcemal dormirà, Deva se ne andrà via e gli lascerà una lettera, dove gli annuncia che ha intenzione di lasciarlo.

Lui ovviamente sarà disperato, perché sa che non può vivere senza di lei.

La ragazza, intanto, tornerà a casa di İbrahim, dove sarà presente ancora Gara. Dirà alla madre che non sa ancora quando riuscirà a perdonarla e in più annuncerà a tutti che tra sette giorni lascerà Bursa per trasferirsi in un'altra città: ha bisogno di costruirsi una nuova vita dopo tutto quello che è successo con Gülcemal.