Deva verrà seppellita viva dagli uomini di Zafer nella sesta puntata de La rosa della vendetta, che andrà in onda venerdì 12 luglio. Le anticipazioni raccontano che la ragazza rischierà di morire, ma l'arrivo di Gulcemal eviterà il peggio. Ci saranno novità importanti anche per Armagan, che scoprirà di essere il fratello di Gulcemal.

Il segreto di Zafer rischia di venire alla luce

Le verità nascoste da Zafer per anni inizieranno a venire a galla per Armagan, che capirà di essere il fratello di Gulcemal. Il ragazzo sarà convinto che anche lui sia figlio di Mustafa.

Per Deva, invece, arriveranno momenti molti duri, perché la ragazza sarà sequestrata dagli uomini di Zafer. La giovane non si perderà d'animo e cercherà un modo per sfuggire ai suoi rapitori, ma non sarà facile. Lungo il tragitto in auto, Deva fingerà di aver bisogno del bagno e approfitterà dei pochi momenti di solitudine per dare l'allarme a Gulcemal con una telefonata. Quando uscirà dalla toilette, Deva colpirà con tutta la sua forza il rapitore usando la porta e riuscirà a prendere la sua pistola. Dopo aver ferito l'uomo a una gamba, la ragazza si darà alla fuga, ma uno degli uomini di Zafer la colpirà alla nuca con il calcio della sua arma. Deva cadrà a terra priva di sensi e i rapitori la porteranno nel loro nascondiglio.

Il sequestro di Deva e la tentata fuga

Zafer telefonerà ai sequestratori chiedendo loro di non fare del male alla ragazza e lasciarla andare. A quel punto uno di loro si avvicinerà a Deva e non la sentirà più respirare. Credendola morta, i sequestratori si renderanno conto di dover sbarazzarsi al più presto del corpo e la seppelliranno in fretta scavando una fossa vicino al rifugio.

Nel frattempo, dopo aver ricevuto l'allarme da Deva, Gulcemal si metterà sulle sue tracce con Vefa, sfruttando il segnale del telefono. Per i due uomini sarà una corsa contro il tempo, ma riusciranno a trovare il rifugio dei sequestratori. Dopo uno scontro a fuoco con gli uomini di Zafer, Gulcemal si precipiterà vicino alla fossa e inizierà a scavare per recuperare il corpo di Deva.

La ragazza sarà ancora priva di sensi, ma Gulcemal le salverà la vita e la stringerà a sé tra le lacrime.

Il piano diabolico di Zafer

Nelle puntate precedenti, Zafer ha incontrato Gulcemal a una prestigiosa cena. La donna ha rischiato che suo figlio rivelasse a tutti il loro legame ed è corsa subito ai ripari. Prima di tutto ha mandato Armagan a Londra dicendogli che la sua vita era in pericolo, il tutto solo per evitare che scoprisse di essere il fratello di Gulcemal. Il ragazzo, tuttavia, è rimasto a Istanbul ed è stato ospitato proprio da Gulcemal nella sua villa. Il piano di Zafer è andato avanti e la donna ha chiesto ai suoi collaboratori di rapire Deva.