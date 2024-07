Ci saranno grosse novità per Eren durante le prossime puntate della serie tv Segreti di famiglia. In commissariato giungerà una ragazza di 15 anni di nome Tuğçe: verrà arrestata per furto, ma rivelerà al commissario di essere la figlia di Özlem. Quest'ultima è un' ex fidanzata di Eren: vista l'età della ragazza e uno strano biglietto in cui verrà citata una fantomatica "figlia", al commissario verrà un dubbio: potrebbe essere il padre di Tuğçe. Sarà un test del Dna a confermarlo.

L'arresto di Tuğçe

In commissariato arriva una ragazzina, una certa Tuğçe.

Giovane dal carattere molto spavaldo e ribelle, che non vuole farsi mettere in piedi in testa da nessuno. Si trova lì perché è stata beccata mentre rubava del cibo e a quanto pare non è la prima volta che finisce in commissariato. La ragazza chiede ai poliziotti di chiamarle il commissario Eren, ma come mai lo conosce?

Eren si recherà dalla giovane e lei gli dirà di essere la figlia di Özlem, ovvero l'ex fidanzata di Eren. "Portami fuori di qui", gli chiederà e lui rimarrà abbastanza sbalordito non tanto per la richiesta, ma per la presenza della ragazza.

I dubbi di Eren

Eren chiamerà Özlem e le dirà che la figlia si trova in commissariato in quanto sorpresa a rubare. "Ma come fa a conoscermi", le chiederà, allora Özlem gli dirà che ha detto alla figlia che il signor Eren sarebbe potuto essere un aiuto valido in caso di problemi.

Quando attaccherà il telefono, tra i documenti presenti nella su scrivania, Eren troverà un biglietto con su scritto "è tua figlia?". A lui inizieranno a sorgere i primi dubbi.

Quando arriverà Özlem, Eren le rivolgerà le prime domande. Le farà vedere il biglietto che ha trovato nell'ufficio, così le chiederà se la questione è legata a Tuğçe, ma lei risponderà di no.

Lui dirà di aver visto la data di nascita della ragazza e che corrisponde al periodo in cui stavano insieme, ma Özlem ribadirà: "Corrisponde il periodo, ma le persone sono diverse".

Eren scopre tutta la verità su Tuğçe

Questo confronto non placcherà i dubbi di Eren, anzi li aumenterà, così penserà di cercare la verità da solo.

Andrà dalla ragazza e le dirà che il procuratore, oltre alle impronte digitali, ha bisogno di un campione di saliva. La ragazza non riuscirà a capire a che cosa possa realmente servire, ma alla fine darà fiducia a Eren, che con un cotton fioc prenderà quel campione. Uscito dall'ufficio, chiamerà subito il laboratorio e dirà di aver urgentemente bisogno di un test del Dna per identificare una paternità. Andrà in laboratorio, consegnerà i campioni e attenderà l'esito.

Intanto Tuğçe verrà rilasciata e sarà premura di Eren riaccompagnarla a casa. La ragazza non verrà ricevuta nei migliore dei modi, soprattutto dal padrino Fatih, che sembrerà pronto a picchiarla. Eren vorrà intervenire, ma proprio in quel momento riceverà una chiamata dal laboratorio, che gli dirà che i campioni di Dna corrispondono: sarà così che Eren scoprirà di avere una figlia.