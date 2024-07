Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati (ex protagonisti di Temptation Island 2023). Nella serata di sabato 6 luglio, in una storia su Instagram la 24enne ha ufficializzato la fine della relazione e ha spiegato di non averne parlato prima perché voleva metabolizzare quanto stava accadendo. Inoltre Sorrentino ha chiesto a tutti i suoi follower di non mandarle immagini che ritraggono l'ormai ex fidanzato in compagnia di altre ragazze.

L'annuncio di Francesca

Da alcune settimane circolavano dei Gossip legati ad una possibile rottura tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, ma i due diretti interessati non avevano confermato o smentito.

Nella serata di ieri 6 luglio, su Instagram Francesca Sorrentino ha confermato la fine della relazione con Manuel: "È finita". La diretta interessata ha spiegato di aver aspettato a dare la conferma per metabolizzare quanto stava accadendo. Inoltre ha chiesto a tutti i suoi follower di non inviarle foto o video che ritraggono il suo ormai ex fidanzato in atteggiamenti complici con altre ragazze perché convinta che Manuel stia mancando di rispetto a quella che è stata la loro relazione. Infine sui motivi che hanno portato la coppia ad interrompere la storia Sorrentino ha tagliato corto spiegando che in alcuni casi è meglio tacere.

Manuel Maura avvistato con una ragazza

Manuel Maura ha preferito la via del silenzio a differenza della sua ex fidanzata Francesca.

Nella giornata di sabato 6 luglio, però, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato una segnalazione riguardante l'ex volto di Temptation Island: "Manuel è stato visto con una nuova ragazza". Successivamente Venza ha postato un breve video in cui si vede Manuel scambiare delle effusioni con una ragazza e ha scritto: "Non iniziate ad offendere perché come per Francesca entrambi possono fare quello che vogliono essendo single".

Francesca e Manuel: il percorso a Temptation Island 2023

Lo scorso anno Francesca Sorrentino si era rivolta a Temptation Island per capire se la relazione con Manuel Maura potesse avere o meno un futuro, visto che lui ogni estate chiedeva una pausa di riflessione salvo poi tornare sui suoi passi nel periodo che va dall'autunno alla primavera.

Al momento del falò di confronto la 24enne decise di lasciare il programma da sola in quanto non aveva gradito l'atteggiamento avuto dal fidanzato con le varie tentatrici. Nello speciale "un mese dopo" la coppia aveva confermato la rottura, ma a dicembre 2023 Manuel e Francesca erano tornati insieme e ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin entrambi spiegarono che il sentimento che li legava era troppo forte per essere distanti.