Yagmur sarà aggredita da Sehrat nella puntata di The Family in onda venerdì 2 agosto. Le anticipazioni spiegano che l'aggressore sorprenderà la ragazza in una strada deserta e non le lascerà scampo, ma lei sarà molto brava a difendersi. Dopo averlo colpito con una pietra, Yagmur accecherà Sehrat con uno spray al peperoncino e riuscirà a fuggire. Il pericolo per la ragazza, tuttavia, sarà sempre in agguato. Nel frattempo, Leyla e Devin andranno a cena e parleranno delle difficoltà del matrimonio con Aslan.

Leyla dalla parte di Devin e Aslan

Leyla e Devin andranno a cena insieme e le due cognate parleranno del matrimonio con Aslan.

Leyla incoraggerà la giovane sposa a non rinunciare alla sua felicità nonostante tutti gli ostacoli che sono nati. L'invadenza di Hulya e i suoi dispetti faranno allontanare Devin da Aslan, ma Leyla proverà a ridimensionare i problemi. Nel frattempo, Sehrat riuscirà ad ottenere l'indirizzo di Yagmur e si metter a seguirla. La ragazza sarà al telefono con Ekrem quando riconoscerà Sehrat in lontananza e sarà molto spaventata da lui.

L'uomo si avvicinerà con aria minacciosa e Yagmur inizierà a correre, ma sarà raggiunta dal suo aggressore. Sehrat afferrerà la ragazza per le braccia e la spingerà contro un muro: "Dovresti pensare prima di spettegolare", le dirà. Yagmur, in lacrime, assicurerà Sehrat di non aver mai parlato a nessuno di lui e lo supplicherà di lasciarla andare, ma lui continuerà a tenerla in pugno.

L'aggressione di Sehrat

Yagmur riuscirà a colpire il suo aggressore e svincolarsi, ma Sehrat la rincorrerà ancora una volta e la spingerà fino a farla cadere. Quando la afferrerà per i capelli, Yagmur vedrà una pietra accanto a lei e la userà per colpire il suo aggressore alla fronte. La sorella di Devin approfitterà della difficoltà di Sehrat per rialzarsi e difendersi con uno spray al peperoncino.

Fortunatamente, la ragazza scapperà lasciando l'uomo per strada, ma avrà la consapevolezza di essere in pericolo. "Ti ucciderò" continuerà ad urlare Sehrat da lontano, lasciando intendere che non si sarebbe arreso così facilmente. Nel frattempo, Leyla e Devin proseguiranno la loro cena e la moglie di Aslan ringrazierà sua cognata per il suo sostegno.

Perché Sehrat ce l'ha con Yagmur?

Nelle scorse puntate è emerso che la sorella di Devin ha un passato molto difficile da tossicodipendente, ma questo non è il suo unico problema. La giovane Yagmur, infatti, ha anche vissuto un breve periodo lavorando come escort ed è stata in questa occasione che ha conosciuto Sehrat. I due custodiscono un segreto molto importante che potrebbe rovinare per sempre la reputazione dell'uomo. Sehrat, infatti, ha ucciso per sbaglio una prostituta e Yagmur ha assistito alla scena, perché si trovava nella stanza accanto.

La paura che la giovane donna possa parlare ha spinto Sehrat a cercarla per metterla a tacere. Il pericoloso aggressore non ha nessuna intenzione di fermarsi fino a quando non ucciderà Yagmur.