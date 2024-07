Nelle puntate di The Family in onda dal 29 luglio al 2 agosto, Hulya regalerà alla madre di Devin abiti e borse che non usa più nelle . Le anticipazioni spiegano che il gesto di sua suocera farà infuriare Devin che si renderà conto che vivere a casa Soykan sarà sempre più difficile. Hulya, infatti, continuerà a provocare sua nuora, facendole arrivare uno stipendio sul suo conto e diffondendo su internet la sua scelta di rifiutare il cognome del marito.

Le provocazioni di Hulya non si fermeranno

Devin non avrà vita facile a casa Soykan e, nonostante abbia sposato l'uomo che ama, dovrà affrontare diversi ostacoli.

Il primo fra tutti continuerà ad essere Hulya, che sarà sempre più invadente e metterà i bastoni tra le ruote a sua nuora. Innanzi tutto, Hulya non rispetterà la vita privata di Devin, facendo trasferire grosse somme di denaro sul suo conto giustificandole come "Stipendio per la moglie di suo figlio". Hulya proseguirà il suo piano mettendo in giro la voce che sua nuora ha rifiutato il cognome dei Soykan. In poco tempo la notizia diventerà di dominio pubblico attraverso i social media e metterà in imbarazzo Devin e Aslan. Quest'ultimo avrà delle piccole discussioni con sua moglie, ma tutto sembrerà risolversi presto.

L'invito di Hulya alla sua consuocera

Hulya non si fermerà e continuerà a provocare Devin fingendo di essere una buona suocera.

La madre di Aslan telefonerà a Nese e la inviterà a casa sua per un caffè, approffitandone così per parlarle della scelta di Devin, che si è rivolta al tribunale per rifiutare il cognome di suo marito. Nese appoggerà Hulya e si scuserà per sua figlia mostrandole solidarietà. Quando le due donne andranno in cucina per il caffè, Nese non potrà fare a meno di notare alcuni abiti della sua consuocera che coglierà al volo l'occasione per l'ennesima provocazione.

Hulya dirà a Nese di scegliere tutti i vestiti che desidera, visto che non li usa più, e di accettarli come suo regalo. In un primo momento la madre di Devin sarà titubante, ma poi l'entusiasmo prenderà il sopravvento. Nese prenderà gli abiti e le borse con molto piacere, ma quando Devin verrà a saperlo andrà su tutte le furie.

Nozze movimentate per i protagonisti

Nelle puntate precedenti, Devin e Aslan si sono sposati e l'infelicità di Hulya in questa circostanza è stata evidente. La madre dello sposo è arrivata a chiedere a Cihan di rivelare a suo fratello che è in terapia da Devin per farli litigare il giorno delle nozze. Presto, però, è arrivato ben altro a rovinare il giorno più bello di Devin. Ekrem, infatti, è stato gravemente ferito da un sicario mentre si trovava in giardino e dichiarava il suo amore a Yagmur. Vedere il suo migliore amico lottare tra la vita e la morte ha terrorizzato Aslan che è corso in ospedale e si è dato da fare per cercare il colpevole.