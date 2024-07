Devin non avrà intenzione di prendere il cognome di Aslan e questo farà infuriare Hulya nelle puntate di The Family del 22 e 23 luglio. Le anticipazioni spiegano che per vendicarsi la donna chiederà a Cihin di rivelare ad Aslan che è in cura da Devin, ma lui non accetterà. La cerimonia avrà inizio e Ekrem dichiarerà il suo amore a Yagmur, ma all'improvviso un sicario interromperà tutto. Il migliore amico di Aslan sarà gravemente ferito e lo sposo sarà in preda alla rabbia.

Aslan e Devin verso l'altare

Il tanto atteso giorno delle nozze di Aslan e Devin sarà sempre più vicino, ma gli ostacoli non mancheranno.

A deludere la futura sposa sarà prima di tutto il ricevimento che risulterà molto più sontuoso di quello che le aveva promesso Aslan.

I preparativi andranno avanti in ogni caso e a poche ore dalla celebrazione Hulya avrà un altro motivo per innervosirsi con sua nuora. La capofamiglia, infatti, scoprirà che Devin rinuncerà a prendere il cognome dei Soykan e sarà furiosa. Hulya, tuttavia, eviterà di affrontare direttamente sua nuora e studierà un modo per rovinarle comunque la giornata. Tra gli invitati alle nozze ci sarà anche Cihan e sarà proprio su di lui che Hulya conterà per vendicarsi di Devin e metterle i bastoni tra le ruote.

Il piano di Hulya per screditare Devin

Hulya chiederà a Cihan di parlare con Aslan e rivelargli il suo segreto.

La donna sarà certa che se suo figlio scoprisse che sua moglie gli ha nascosto che Cihan è tra i suoi pazienti si arrabbierebbe molto con lei. Cihan, tuttavia, non si piegherà al volere di Hulya per non infrangere la promessa fatta a Devin e rifiuterà la sua proposta. L'uomo, al contrario, proverà a convincere la madre dello sposo a desistere per il bene di Aslan.

Nel frattempo, Ekrem troverà il coraggio di confessare il suo amore a Yagmur e la bacerà. La felicità, tuttavia, durerà pochissimo perché il migliore amico di Aslan sarà colpito da un sicario nel bel mezzo della cerimonia. Lo sposo correrà in aiuto di Ekrem e sarà furioso per il tragico accaduto.

La gelosia di Hulya per il figlio Aslan

Hulya è una delle protagoniste principali di The Family ed è un personaggio molto severo. La donna, rimasta vedova dopo il suicidio di suo marito, vive in una grande villa con sua suocera, con cui non ha un rapporto idilliaco, e i suoi figli. Molto rigida nell'educazione della sua famiglia, Hulya è particolarmente legata ad Aslan e non ha preso bene il suo fidanzamento con Devin. La donna non ha espresso chiaramente il suo disprezzo per la psicologa, se non in brevi battute sulla loro differenza sociale. Al contrario, Hulya ha mostrato a Devin un lato falso di sé, fingendo di provare simpatia per la nuova arrivata in famiglia.