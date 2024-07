Claudia userà Guido per curare la sua autostima nelle puntate di Un posto al sole in onda lunedì 8 e martedì 9 luglio. Le anticipazioni spiegano che sarà un periodo molto difficile per Mariella che si aggrapperà alla speranza che tra lei e suo marito tutto possa tornare come prima. Rossella, invece, si sentirà in colpa nei confronti di Riccardo e sarà anche preoccupata per il futuro del proprio reparto di lavoro al San Filippo.

Mariella sempre più sola e trascurata

L'equilibrio tra Guido e Mariella sarà sempre più precario, perché l'uomo, innamorato di Claudia, non riuscirà ad essere felice con sua moglie.

Mariella proverà a sopportare la situazione sperando che si tratti di una fase passeggera, ma per lei sarà sempre più difficile.

Claudia, invece, vedendosi scavalcare da attrici più attraenti e giovani di lei si sentirà sempre più fragile e insicura. Nonostante i consigli di Silvia che più volte le ha chiesto di stare lontana da Guido per proteggere il suo matrimonio, Claudia si riavvicinerà al vigile. Le attenzioni e l'ammirazione di Guido nei suoi confronti serviranno all'attrice per curare la sua autostima. Tutto questo non favorirà Mariella che si sentirà sempre più sola e trascurata. Nel frattempo, Manuela avrà difficoltà nella gestione della convivenza con sua sorella, ma per lei arriverà anche una bella notizia.

Lucia farà una richiesta a Eugenio

Al San Filippo non sarà facile gestire il lavoro dopo la sospensione di Luca e il malore di Iolanda. Senza la caposala e il primario, per Rossella sarà inevitabile farsi domande sul futuro. La figlia di Silvia si chiederà chi prenderà il posto di De Santis in reparto. A preoccupare la giovane dottoressa ci sarà anche la sua situazione sentimentale, perché ci sarà un confronto con Riccardo.

Quest'ultimo confiderà alla sua ex la delusione delle sue aspettative nel lavoro e Rossella si sentirà profondamente in colpa.

Nel frattempo, Lucia chiederà a Eugenio di far un passo avanti con la loro relazione, ma non è ancora chiaro come reagirà il magistrato di fronte a questa novità. Tra Viola e Damiano la storia d'amore proseguirà non senza difficoltà a causa del lavoro.

Il poliziotto, infatti, sarà impegnato in una pericolosa operazione che farà ricadere Viola negli incubi del passato. La paura che possa succedere qualcosa a Damiano si farà sempre più insistente per la giovane insegnante.

Il punto su Rossella: è ancora confusa nei sentimenti

Rossella è in una fase ancora molto delicata della sua vita sentimentale. Nelle scorse puntate la donna ha capito di voler stare con Nunzio, ma dopo averlo visto baciare Diana ha rimesso tutto in discussione. Rossella non ha parlato chiaramente dei suoi sentimenti con Cammarota per evitare ulteriori complicazioni, ma è davvero sicura di quello che vuole? Parlare con Riccardo farà tornare nella dottoressa Graziani i sensi di colpa nei suoi confronti.

Oltre ad averlo lasciato sull'altare, infatti, Rossella ha contribuito a far restare Riccardo a Napoli. Crovi era pronto a partire per un importante progetto di ricerca, ma alla fine ha preferito restare in Italia per evitare la lontananza dalla sua futura moglie. Adesso che il matrimonio è saltato, però, Riccardo si ritrova in crisi anche con il lavoro.