Non c'è pace per Clara ed Eduardo che, nelle trame dal 29 luglio al 2 agosto di Un posto al sole, finiranno per ritrovarsi in un grosso pericolo per colpa di Alberto. Tutto avrà inizio quando l'avvocato pedinerà l'ignara Curcio, scoprendo dove si trova il suo rifugio e vorrà vendetta ai danni di Sabbiese. Tutto questo nonostante il parto della sua ex sia imminente. Problemi in arrivo anche per Ida, con Roberto determinato a tentare il tutto per tutto pur di non rinunciare al bambino. L'imprenditore, con il processo alle porte, si farà gelido e nervoso, escogitando una strategia contro la madre biologica di Tommaso.

Se Mariella tornerà a casa, Guido la lascerà.

Alberto segue di nascosto Clara per vendicarsi di Eduardo

Non soddisfatto di aver visto il figlio, Alberto non ne vorrà sapere di rinunciarvi. Sarà così che senza farsi notare da nessuno l'avvocato Palladini seguirà di nascosto Clara, scoprendo dove si rifugia. Vedendola insieme a Eduardo, e con il parto ormai alle porte, Alberto si lascerà vincere dalla rabbia e vorrà fargliela pagare a Sabbiese attraverso una mossa - al momento ignota - destinata a mettere in pericolo l'intera famiglia.

Marika insulterà Rosa, lanciandole persino delle accuse. A questo punto l'amicizia tra le due signore si incrinerà, costringendo Rosa a ritornarsene a casa. Manuel non sarà per niente felice che sua madre abbia interrotto la vacanza al mare.

Nel frattempo in spiaggia, Marika incontrerà Bice e tra le due signore si terrà un confronto che le porterà a pensare di essere piuttosto simili.

Mariella torna a casa ma Guido se ne va per un po'

Mariella rientrerà a casa con l'intenzione di salvare il suo matrimonio. Però Guido non avrà le idee chiare sul da farsi e lascerà l'abitazione per riflettere.

Claudia, invece, valuterà di andare via da Napoli.

Michele e Filippo continueranno a essere preoccupati per il futuro di Radio Golfo 99. Siccome Ferri intende acquistare l'emittente, i due temono che possa succedere qualcosa di negativo con il nuovo passaggio di proprietà. Sartori esorterà il giornalista a partire per le vacanze con Silvia.

Intanto Roberto avrà ben altro per la testa, per questo motivo sarà freddo e nervoso. L'imminente processo per il destino di Tommaso spingerà l'imprenditore a tentare ancora qualche mossa per mettere Ida in una posizione svantaggiosa.

Le tradizionali vacanze estive in Sicilia della famiglia Poggi rischieranno di andare in fumo a causa di svariate motivazioni.

Ipotesi trama: il clan Torrente fa del male a Clara ed Eduardo

Già il solo fatto che Alberto finisca per scovare il nascondiglio in cui Clara ed Eduardo vivono, è molto pericoloso. Essendo entrati nel programma protezione collaboratori di giustizia, la coppia di coniugi è stata condotta in un posto che dovrebbe proteggerli dalla camorra. Prossimamente, però, l'avvocato Palladini rischierà di far crollare tutto perché deciso a vendicarsi di Sabbiese.

Non è da escludere che Alberto possa fare in modo che il clan Torrente venga a conoscenza del luogo in cui si nascondono marito e moglie. In questo modo Angelo e i suoi scagnozzi potrebbero arrivare a fare del male a Eduardo, e forse anche Clara. La tragica vicenda potrebbe consumarsi quando il piccolo Federico si trova al sicuro da suo padre Alberto.