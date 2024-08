Liam troverà la moglie in una posizione ambigua con Thomas e andrà su tutte le furie nelle puntate di Beautiful in onda dal 12 al 18 agosto. Le anticipazioni raccontano che Hope perderà l'equilibrio, andando a finire sullo stilista, ma Liam non crederà a questa versione. Nel frattempo, Sheila si rassegnerà alla prigione, e per Ridge e Bill finirà la delicata operazione con la polizia.

L'arresto di Sheila e il ritorno di Ridge

Finn salverà la vita a Sheila, che avrà un attacco di cuore dopo l'arresto. Le dirà di aver svolto il suo dovere da medico e confermerà che il malore di Sheila era autentico.

La donna sarà felice del gesto del figlio, ma dovrà rassegnarsi all'idea di tornare in prigione. Con l'arresto di Sheila si concluderà la delicata operazione portata avanti da Ridge e Bill, che finalmente potranno tornare alla vita di tutti i giorni. Forrester dovrà affrontare Brooke e Taylor, che ribadiranno la loro scelta di essere amiche e non permetteranno a nessun uomo di dividerle. Ridge difenderà Bill con la sua famiglia, dipingendolo come un eroe per aver finto per mesi di amare Sheila solo per incastrarla. Per Ridge arriverà anche il momento di affrontare suo figlio Thomas, che da poco è tornato come stilista nella Hope for the future. Il ragazzo assicurerà al padre di essere profondamente cambiato e si scuserà per tutti gli errori commessi in passato.

Liam e Wyatt non avranno alcuna fiducia nel cambiamento di Thomas e saranno preoccupati per la sua vicinanza a Hope.

Le scuse di Brooke a Thomas

Brooke parlerà con Hope e si dirà fiera di lei per non aver commesso gli stessi errori di sua madre. La signora Logan si scuserà anche con Thomas per la scarsa fiducia avuta in lui, certa che in futuro le cose andranno meglio.

Presto, però, qualcosa turberà nuovamente gli equilibri dei protagonisti. Thomas entrerà in ufficio da Hope con un abito da provare e la donna andrà dietro la tenda per cambiarsi. Mentre Hope poserà per lo stilista, inciamperà e cadrà dalla pedana, andando a finire su Thomas. In quel momento Liam entrerà in ufficio, trovando sua moglie in una posizione ambigua con il suo rivale.

Hope farà di tutto per calmarlo, ma Liam le chiederà quanto ancora dovrà sopportare.

Liam è geloso e ne ha tutte le ragioni

Anche se si è trattato solo di un incidente, Liam è convinto che tra Thomas e la moglie possa nascere presto qualcosa. Spencer non ha tutti i torti, perché Hope è attratta da Thomas, anche se ancora non lo ha rivelato a nessuno. Nelle puntate precedenti, ha già fatto qualche pensiero sullo stilista, ma ha sempre rassicurato tutti sulla sua fedeltà a Liam. Hope è stata molto convincente, tanto che persino Brooke ha dovuto ricredersi sul conto di Thomas. Quest'ultimo, invece, si sta comportando in maniera impeccabile, dicendosi più volte disposto a rinunciare al suo lavoro per salvare il matrimonio di Hope. Certamente si tratta di una tattica, perché Thomas non ha mai dimenticato la sua ex e con il tempo tutto questo emergerà.