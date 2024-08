Nihan regalerà a Emir una festa a sorpresa e degli anelli come annunciano le anticipazioni delle prossime puntate della seconda stagione di Endless Love. Il dono di Nihan per suo marito costituirà una nuova possibilità al loro matrimonio con Emir che sarà molto felice per questo grande traguardo. Zeynep, invece, sarà umiliata ancora una volta da Kozcuoğlu.

L'idea inaspettata di Nihan

Nihan telefonerà a Vildan e avrà per lei una notizia totalmente inaspettata. La giovane Sezin, infatti, confiderà a sua madre che sta organizzando una grande festa a sorpresa in onore di Emir per il giorno del suo compleanno.

Vildan non riuscirà a credere alle sue orecchie: "Hai la febbre oggi?", chiederà a sua figlia. Nihan spiegherà a sua madre che ha intenzione di lasciarsi il passato alle spalle e di ricominciare seriamente con suo marito. La giovane artista chiederà a Vildan di aiutarla con l'organizzazione della festa rivolgendosi all'agenzia. Nihan pretenderà che tutto sia perfetto e telefonerà a Tufan per chiedergli di avere il programma della serata: "Emir non deve saperlo, raccomanderà la donna. Kozcuoğlu ascolterà le parole di sua moglie e penserà all'ennesimo complotto contro di lui, ma non tormenterà Nihan.

Emir soffrirà ancora per il proiettile in corpo che gli ha sparato Kemal tempo prima e assumerà dei farmaci per attenuare il dolore.

Sua moglie si mostrerà premurosa con lui, ma Emir non percepirà preoccupazione in lei. "Hai paura di confrontarti con un marito paralizzato?" domanderà a Nihan che resterà in silenzio.

Kozcuoğlu umilia Zeynep

Anche Zeynep penserà al compleanno di Emir e si recherà in una gioielleria per comprare qualcosa di speciale da regalargli.

La sera prima della festa, Zeynep chiederà al suo amante di incontrarsi e gli donerà una chiave. La ragazza spiegherà che solo Emir potrà aprire le porte del suo cuore e gli proporrà di iniziare una vita con lei e Deniz, la figlia di Nihan. Kozcuoğlu non perderà occasione per umiliare nuovamente Zeynep, ribadendole che ama solo sua moglie.

Il giorno dopo, quando Emir rientrerà a casa troverà ad attenderlo in giardino amici e parenti per festeggiare il compleanno. L'uomo sarà piacevolmente stupito, soprattutto quando verrà a sapere che ad organizzare tutto è stata Nihan. "Come regalo di compleanno ti do una possibilità", dirà la donna sorridendo a suo marito. Emir sarà molto felice, certo di poter costruire finalmente il rapporto che sognava con la donna che ama. "Questo è il mio compleanno più speciale grazie a mia moglie", dirà a tutti. Le sorprese di Nihan non finiranno qui, perché la donna annuncerà a tutti la sua voglia di rinnovare la promessa a suo marito con due anelli che i due coniugi si scambieranno. "Questa volta ho scelto io", dirà Nihan che come aveva già annunciato ai giornalisti alla cena di qualche giorno prima, avrà intenzione di sposare di nuovo Emir.

Nihan sta ingannando Emir per rovinarlo

Nihan non ha intenzione di dare nessuna possibilità ad Emir e sta soltanto fingendo. La donna lo ha confessato a Leyla nelle scorse puntate ed è sempre più sicura di portare avanti la sua vendetta. In un primo momento, Nihan voleva solo portare via l'azienda a suo marito per fargli pagare il fatto di aver rapito la sua bambina, ma il suo odio è aumentato. Nihan, infatti, ha appena scoperto che Ozan si è ucciso dopo aver saputo che Zeynep lo ha tradito con Emir. La donna ha riconosciuto i suoi errori con Kemal e ha confidato a Leyla che Emir e Zeynep pagheranno per tutto il male provocato. Per il momento, però, Nihan non può dire a suo marito di aver ricevuto le foto di lui e Zeynep perché dovrà fargli credere di voler concedere al loro matrimonio una possibilità.