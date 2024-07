Zeynep regalerà una chiave a Emir e gli chiederà di iniziare Una vita con lei e Deniz nelle prossime puntate della seconda stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che Kozcuoğlu risponderà alla dichiarazione d'amore della ragazza umiliandola ancora una volta e sminuendo il loro rapporto. Zeynep si dirà stanca di essere un'amante e lascerà intendere di avere un modo per vivere il suo amore come desidera.

Il regalo speciale di Zeynep per Emir

Zeynep ed Emir proseguiranno la loro relazione clandestina nonostante i loro sentimenti non siano reciproci.

Mentre la ragazza amerà follemente l'imprenditore, infatti, lui la tratterà come un passatempo e non perderà occasione per umiliarla. In occasione del compleanno di Emir, Zeynep regalerà al suo amato una chiave simbolica che rappresenta il suo cuore. Kozcuoğlu non comprenderà l'importanza di quel gesto e lo sminuirà, dicendo a Zeynep che la chiave del suo cuore è già sua e quindi si tratta di un regalo già fatto molto tempo prima. La ragazza abbasserà la testa, ancora una volta delusa e umiliata, e chiederà ad Emir di essere meno duro con lei. “La mia spiritualità è debole”, dirà l'imprenditore e Zeynep si scuserà per aver fatto un passo così importante nei suoi confronti. “Almeno non è un profumo”, scherzerà Emir, mentre la giovane Soydere stanca di essere derisa proverà a scendere dall'auto.

Emir annuncerà di avere un piano

Emir prenderà Zeynep per un braccio e le chiederà un motivo per conservare quella chiave. La sorella di Kemal spiegherà a Emir che vorrebbe iniziare una nuova vita insieme a lui e la piccola Deniz, certa che sarebbe un bravo padre. Kozcuoğlu non potrà che rifiutare la proposta: "Sono un uomo leale che ama sua moglie, e tu chi sei?".

Zeynep risponderà senza pensarci neanche un istante: "La donna che ti ama davvero". Tra i due scatterà un bacio, ma subito dopo Emir metterà ancora una volta in difficoltà la ragazza. "Puoi darmi di meglio", dirà Kozcuoğlu a Zeynep che non sopporterà più di essere la sua amante. "Mi farà spazio, c'è comunque un modo" dirà la ragazza prima di andare via, lasciando intendere di avere già un piano per dividere Emir da Nihan.

Kozcuoğlu non si preoccuperà per le parole di Zeynep e tornerà a casa da sua moglie che non potrà fare a meno di notare la chiave. "Questa risolverà i nostri problemi", dirà Emir a Nihan che non riuscirà a capire le intenzioni di suo marito.

Emir e Zeynep: un amore a senso unico

Zeynep è innamorata di Emir sin dalla prima stagione e dai loro primi incontro, ma Kozcuoğlu ha sempre giocato con lei. Per Emir, Zeynep è stata un mezzo per ferire Kemal e la gentilezza che ai primi incontri ha avuto nei suoi confronti è stata solo una maschera per conquistarla.

Per Zeynep, che allora era una ragazza ingenua e piena di ambizioni, Emir ha rappresentato l'uomo ideale, tanto da lasciare il suo fidanzato per lui.

Quando Kozcuoğlu ha iniziato a umiliare Zeynep dopo averla sedotta ha iniziato a mostrate il suo vero volto. La ragazza, però, era ormai molto innamorata di lui e ha pianificato la sua vita in base a Emir. Zeynep ha sposato suo cognato Ozan solo per vivere nella stessa villa di Kozcuoğlu e tentare di sedurlo.