Kemal avrà il cuore spezzato quando vedrà il video di Nihan che annuncia che presto avrà un figlio da Emir nella puntata di Endless Love di mercoledì 4 settembre. "Io ed Emir avremo un bambino", dirà a donna come spiegano le anticipazioni. Kemal rifiuterà di incontrare Nihan in carcere e lei si vendicherà parlando ai giornalisti della sua gravidanza. Nel frattempo, Tarik si licenzierà da Emir che sembrerà accettare la sua scelta.

Nihan andrà in carcere da Kemal

Dopo la morte di Ozan e Onder, Nihan penserà che la cosa migliore per lei sia partire e dare a suo figlio una vita migliore a Londra.

Prima di lasciare la città, però, Nihan andrà a trovare Kemal in carcere per dirgli che aspetta un bambino da lui e che ha intenzione di crescerlo da sola. Nell'attesa che Soydere arrivi, Nihan immaginerà il momento in cui gli darà la notizia e la sua reazione, ma i sogni della donna verranno presto delusi. Kemal, infatti, rifiuterà di incontrare Nihan e lei si sentirà ferita nell'orgoglio. "Non merita nemmeno la verità", dirà tra sé prima di uscire in preda alla rabbia. Fuori dal carcere si saranno dei giornalisti che si avvicineranno a Nihan chiedendo di sapere di più della sparatoria tra Kemal ed Emir. Le domande saranno sempre più pungenti e una delle giornaliste chiederà a Nihan se il bambino che ha in grembo sia di suo marito.

A quel punto la donna preferirà mentire, anche per vendicarsi di Kemal per il suo rifiuto. "Emir ed io avremo un bambino", annuncerà Nihan ai microfoni prima di salire in macchina e andare via.

Tarik rinuncerà al lavoro per Emir

La dichiarazione di Nihan si rivelerà un ulteriore motivo di sofferenza per Kemal. La guardia carceraria non perderà occasione per umiliare il detenuto, mostrandogli il video di Nihan attraverso il cellulare.

Kemal vedrà la donna che ama annunciare ai giornalisti che presto avrà un figlio da Emir e perderà il controllo. La guardia continuerà a provocare Soydere che esploderà di rabbia e lancerà il suo letto: questo costerà l'isolamento al detenuto. Nel frattempo, Tarik andrà a trovare Emir in ospedale e gli dirà che dopo quello che è successo tra lui e Kemal ha deciso di non lavorare più per lui.

Emir sembrerà sereno per questa decisione, ma non perderà occasione per minacciare velatamente il suo ex collaboratore.

Nihan e Kemal: amore e odio

Nelle puntate precedenti, Nihan ha accusato Kemal di aver provocato la morte di Ozan facendolo finire in carcere. Il rapporto tra i due si è definitivamente rotto quando Kemal ha sparato contro Emir dopo aver scoperto la sua relazione con Zeynep. Soydere si è costituito e al processo l'avvocato contava su uno sconto di pena per l'assenza di premeditazione. A questo proposito, Nihan ha tradito Kemal presentandosi in tribunale e dichiarando che tra lui e suo marito c'era un forte competizione a causa dell'amore per lei. Nihan ha raccontato ai giudici che Kemal in un'altra occasione si era presentato da Emir con l'intenzione di ucciderlo.