"Scappa figlia mia, non condannarti a stare con Emir": con questo invito Vildan dimostrerà a Nihan di essere davvero cambiata nella puntata di Endless Love in onda giovedì 5 settembre su Canale 5. Le anticipazioni spiegano che Galip si metterà sulle tracce di sua nuora, ma Vildan coprirà sua figlia. Nel frattempo, Emir incontrerà Hakan in ospedale e vedendo l'interesse del poliziotto per la morte di Ozan gli intimerà di rinunciare alle indagini. Kozcuoğlu minaccerà di far licenziare Hakan e continuerà a disturbarlo con le sue domande.

Emir costringerà Hakan a rinunciare alle indagini

Asu andrà a trovare Emir in ospedale e lo aggiornerà sull'ultima intervista rilasciata da Nihan. Kozcuoğlu vedrà il video in cui Nihan annuncia di aspettare un bambino da lui e penserà che la donna potrebbe scappare. In preda all'ansia Emir si alzerà dal letto, ma Asu lo fermerà, visto che ha ancora seri problemi alle gambe. In quel frangente, Kozcuoğlu chiamerà Asu "sorella" e proprio in quel momento Galip entrerà nella stanza. Il padre di Emir chiederà cosa stia succedendo e lui lo informerà del fatto che sua moglie potrebbe lasciare Istanbul. Una volta rimasto solo con Galip, Emir gli dirà tutto: "Nihan è incinta, sta scappando con mio figlio".

"Prendi NIhan dalla casa di sua zia", ordinerà Kozcuoğlu a suo padre. Galip ascolterà le parole di Emir e si darà da fare per tenere sotto controllo sua nuora. Le visite per Kozcuoğlu non finiranno qui perché, poco dopo, arriverà il poliziotto Hakan per fargli delle domande sul suo rapporto con Zeynep. Emir non si lascerà spaventare affatto dall'agente e minaccerà di farlo licenziare subito se non rinuncia all'indagine sulla morte di Ozan.

Galip correrà da Vildan in cerca di Nihan

Galip arriverà a casa di Vildan con fare minaccioso e chiedendo di Nihan: "Non giocare con me". La signora Sezin risponderà di non sapere nulla di sua figlia e della gravidanza, ma Galip insisterà: "Convincila a non fare nulla di sbagliato", dirà prima di andare via. Vildan non perderà tempo e telefonerà subito a Nihan per avvisarla: "Galip ha capito che stai scappando, sei incinta?".

La ragazza comunicherà in quel momento la notizia a sua madre che la inciterà a fuggire: "Scappa, figlia mia, non condannarti a stare con Emir". Nihan chiederà a Vildan di seguirla, ma lei si rifiuterà di allontanarsi dal posto in cui Ozan e Onder riposano.

Il cambiamento di Vildan con Nihan

Tra Vildan e Nihan i rapporti sono molto cambiati dopo la morte di Onder e Ozan, ma prima erano molto turbolenti. È stata la signora Sezin, infatti, ad insistere per le nozze di sua figlia ed Emir. Secondo Vildan, la ricchezza dei Kozcuoğlu avrebbe aiutato la sua famiglia a non affondare e per questo per molto tempo la donna ha appoggiato Emir. Pur sapendo che sua figlia non era felice, Vildan ha fatto di tutto per difendere il suo matrimonio.

La donna, tuttavia, ha cambiato idea conoscendo meglio suo genero e dopo la morte di Ozan e suo marito si è avvicinata molto a Nihan. Vildan ha capito di aver sbagliato con lei e adesso vuole rimediare appoggiando la sua fuga, sperando che per sua figlia non sia troppo tardi per essere felice.