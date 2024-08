Nihan, in lacrime, leggerà la lettera di Kemal: "Sei l'aria che respiro". Le anticipazioni di Endless Love spiegano che nelle prossime puntate Nihan andrà al pozzo e leggerà le parole di addio di Kemal: "Non essere triste, sono sempre rimasto con te". La forte commozione del momento lascerà spazio alla freddezza quando Kemal raggiungerà Nihan ed entrambi fingeranno di non provare amore l'uno per l'altra.

Le parole d'amore di Kemal faranno piangere Nihan

Nihan sarà costretta ad andare alla festa di fidanzamento di Kemal e Asu e per lei non sarà affatto facile vederli insieme.

Tutti gli amici e i parenti dei futuri sposi si raduneranno in giardino e Nihan si allontanerà per un momento e raggiungerà il pozzo. Nello stesso posto in cui la donna aveva giurato amore a Kemal, leggerà la sua lettera di addio e non potrà trattenere le lacrime. Le parole di Soydere saranno cariche di amore e di dolcezza per la sua amata: "Sei l'aria che respiro". "Sappi che ho ucciso il Kemal che ti ama pur di non rinunciare a te", leggerà Nihan scoppiando in un pianto disperato. "Non essere triste", aggiungerà Kemal, dichiarando alla donna amore eterno pur non essendo più accanto a lei. "Sei il mio segreto", ricorderà l'ingegnere a Nihan che avrà la certezza dei sentimenti di Kemal anche se in quel momento sta per scambiarsi gli anelli con la sua nuova fidanzata.

La freddezza della realtà

Nelle sue parole, Kemal esprimerà a Nihan tutta la sua vicinanza pur essendosi allontanato a causa del destino. "Sono sempre rimasto con te", leggerà ancora Nihan, consapevole del grande dolore che sia lei che il suo amato stanno vivendo. Dopo aver letto la lettera, la pittrice vedrà avvicinarsi Kemal, nasconderà il foglio vicino al pozzo e si asciugherà le lacrime.

Nihan penserà di dire al suo ex tutto quello che prova per lui, ma tratterrà tutto per non rovinargli il suo giorno speciale. Con freddezza, la donna dirà a Kemal che voleva stare da sola per un po' e ha fatto una passeggiata. Lui le chiederà di non creargli alcun tipo di problema durante la festa e Nihan si sentirà molto ferita, ma non lascerà trasparire nulla.

Al contrario, la donna augurerà a Kemal di essere felice con Asu.

Un amore impossibile, ma sempre vivo

Kemal e Nihan si amano alla follia, ma nessuno dei due ormai è disposto a dichiarare i suoi sentimenti. Nihan ha trattenuto quello che pensa davvero per paura che possa succedere qualcosa di brutto a Kemal. Emir è stato molto chiaro con sua moglie quando l'ha ricattata: se prova di nuovo a scappare con Soydere, ucciderà prima tutti i suoi cari e poi penserà anche a lui. Kemal, ignaro di tutto, continua a pensare che Nihan abbia scelto di tornare con Emir senza alcuna costrizione e prova molta rabbia per questo. Kemal ha deciso di sposare Asu, ma non sa che la donna lo sta ingannando. Asu, infatti, è la sorella di Emir e se Soydere dovesse scoprirlo, certamente cambierebbe atteggiamento nei suoi confronti.