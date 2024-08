Dopo la lunga pausa estiva la soap Tv Tempesta d'amore è pronta a tornare su Rete 4 con nuove puntate durante le quali Alexandra deciderà di divorziare da Markus. I due dovranno comunicare la notizia ai figli tra i quali anche Vroni, appena tornata al Fürstenhof.

Le anticipazioni relative a ciò che andrà in onda dal 2 al 6 settembre 2024 rivelano che proprio Vroni sarà vittima di un incidente che la farà finire in ospedale.

Alexandra chiede il divorzio a Markus

L'attesa per gli appassionati di Tempesta d'amore sta per finire visto che, a partire dal 2 settembre, la serie tedesca tornerà a tenere compagnia ai telespettatori di Rete 4.

Le trame riprenderanno dal momento in cui Markus sarà uscito dal carcere e si sarà presentato al Fürstenhof. Eleni chiederà a Markus di fare un passo verso Noah e inizialmente sembrerà che padre e figlio riescano a riavvicinarsi. Tutto però degenererà velocemente e i due si allontaneranno di nuovo. Alexandra, intanto, preparerà i documenti per la separazione da Markus, il quale sembrerà propenso ad accettare tutte le sue richieste, compresa la cessione delle quote azionarie del Fürstenhof.

Vroni finisce in ospedale dopo un incidente

Le anticipazioni rivelano inoltre che Werner sarà sempre più geloso del rapporto tra Leander e Alfonso mentre Noah e Eleni discuteranno per via di Markus. Nel frattempo al Fürstenhof farà ritorno Vroni, la figlia minore di Alexandra e Markus.

I genitori, per non turbare la ragazza, fingeranno che in famiglia tutto vada bene. I due dovranno pensare anche a come comunicare alla figlia il loro imminente divorzio. Vroni intanto partirà per una gita insieme a Valentina ma l'escursione avrà un brutto epilogo visto che Vroni sarà vittima di un incidente. La ragazza verrà ricoverata in ospedale mentre Max, Vanessa e Carolin cercheranno una casa per la loro famiglia allargata.

Helene sarà distrutta dopo aver scoperto che André intende trasferirsi in Sudafrica per aprire un ristorante.

Tempesta d'amore: dove eravamo rimasti prima della pausa estiva

Tempesta d'amore è andata in onda sino allo scorso 26 luglio per poi prendersi una lunga pausa estiva. Prima dello stop il pubblico aveva assistito all'uscita dal carcere di Markus, il quale era tornato a vivere in hotel.

La più felice di questo ritorno era stata Eleni, nonostante poco prima avesse saputo la verità sul suo vero padre. Michael e Robert, invece, avevano avuto una brutta discussione a causa di Valentina. Robert, infatti, convinto che Michael avesse una relazione con la ragazza, lo aveva denunciato alla direzione dell'ospedale, facendogli perdere il lavoro.