Le anticipazioni della soap tv La Promessa rivelano un colpo di scena: Petra confesserà a Feliciano di essere sua madre per fare in modo che non confessi alla guardia civile di aver ucciso quello che credeva essere suo padre. Il giovane sarà sconvolto per le rivelazioni di quella che finora credeva essere sua sorella e scapperà via per metabolizzare quanto accaduto.

Feliciano vuole andare alla guardia civile e Petra lo ferma

Feliciano sarà pronto ad andare alla guardia civile per raccontare che suo padre non è morto a causa di un incidente domestico, ma è deceduto dopo uno spintone che gli ha dato, facendolo cadere a terra.

Petra farà di tutto per non fare macchiare la fedina penale del giovane e non farlo finire in carcere. Arcos quindi parlerà a cuore aperto a Feliciano e gli dirà di non volere che getti la sua vita. E per fare in modo che il ragazzo non prenda una decisione avventata, Petra confesserà a Feliciano il vero legame che c'è fra di loro.

Petra confessa a Feliciano di essere sua madre

Petra sarà diretta e dirà a Feliciano di non andare alla guardia civile non tanto perché glielo stava chiedendo sua sorella, ma sua madre. Il valletto resterà attonito sentendo le parole di Arcos e Petra gli dirà di essere sicura che siano parole difficili da accettare. Arcos quindi dirà a Feliciano di non avere ucciso suo padre, ma suo nonno.

Il ragazzo sarà sconvolto e lascerà La Promessa per metabolizzare le parole appena sentite. Pertanto il figlio di Petra non andrà alla guardia civile e non andrà all'appuntamento con Teresa, ma si siederà sotto a un albero a piangere e a ripensare a quanto accaduto e si dispererà per la verità appena scoperta.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Feliciano confessa a Teresa di avere ucciso suo padre

Nelle precedenti puntate Feliciano ha confessato a Teresa di avere ucciso suo padre. Villamil ha ascoltato il racconto del suo amato e ha definito quanto accaduto incidente e non omicidio. Nel frattempo Cruz ha rubato a Catilina gli incassi della vendita di marmellate e con il denaro sottratto ha organizzato un ballo in maschera.

E mentre Jana e Maria hanno partecipato di nascosto alla festa, Jimena ha preferito rimanere nella sua stanza a riposare.

Spazio anche alle vicende di Manuel, che stanco delle liti e imposizioni di sua moglie, ha preso l'aereo con Jana ed è andato qualche giorno su una spiaggia deserta con la cameriera. E mentre Mauro Moreno ha sostituito Romulo come maggiordomo, Lope ha annunciato ai suoi colleghi di avere accettato un lavoro come cuoco a Madrid e di essere in partenza.