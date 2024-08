Lite tra Hülya e Ceylan durante le prossime puntate di The family. La ragazza si renderà conto che la madre ormai la sorveglia a vista: non solo le controlla il conto bancario, ma copia sul suo telefono anche le chiamate e i messaggi che le arrivano sul cellulare. Stanca di questo comportamento, Ceylan si ribellerà assumendo delle sostanze che le ha dato Atilla, ma la situazione sarà al limite del tragico, visto che la giovane perderà i sensi.

Ceylan, la ribelle della famiglia Soykan

Ceylan è la più piccola della famiglia Soykan. È una ragazza molto esuberante e la sua vita si divide tra i social e la movida di Istanbul.

Una tipologia di vita che sicuramente non va d'accordo con la madre Hülya, che pretende da lei più riservatezza per la sua famiglia. La tiene sotto scacco, ma i "controlli" si intensificano ancora di più quando scopre che la ragazza ha legato con Yağmur, la sorella di Devin.

La cosa non le fa assolutamente piacere, anche perché Hülya sa che in passato Yağmur era un'escort e per questo per lei è un disonore sapere che la figlia è amica di una "persona del genere". Scoprirà che le due sono anche uscite insieme in un locale, serata in cui Ceylan ha conosciuto Atilla, vecchia conoscenza del Soykan, anche se lei non lo sa.

Hülya controlla il telefono della figlia

I due si avvicineranno molto e staranno tanto insieme.

Per Ceylan non sarà sicuramente la migliore delle amicizie, visto che l'uomo proverà a portarla sulla brutta strada. Le darà anche delle sostanze stupefacenti che la ragazza conserverà in un cassetto della sua camera.

Intanto Hülya si darà da fare per sorvegliare la figlia: non solo le farà controllare i conti bancari, ma intercetterà le chiamate e i messaggi che arriveranno nel suo telefono.

Proprio così. Grazie a un amico hacker riuscirà a copiare nel suo telefono tutto ciò che arriva alla figlia. Ceylan, però, ha sempre sospettato che la madre la tenesse sotto controllo, per questo dall'età di 13 anni ha sempre provveduto a cancellare qualsiasi dato presente sul suo telefono.

Ceylan perde i sensi

Un giorno, però, il suo smartphone inizierà a funzionare male e Ceylan si renderà conto che si trova in quello stato perché la madre sta nuovamente provando a copiare i sui dati.

Tra le due ci sarà una furiosa lite, che si concluderà con Ceylan che si rinchiuderà nella sua stanza. Yağmur la seguirà, le chiederà di aprire la porta per starle vicino, ma non lo farà, perché Ceylan avrà altre intenzioni: ingerire la pasticca che le ha dato Atilla.

La ragazza inizierà a stare male, fino a quando perderà i sensi e cadrà per terra. Yağmur sentirà il tonfo e farà scattare l'allarme. Proveranno ad aprire la porta ma non ci riusciranno, così passeranno in veranda e oltre la portafinestra vedranno Ceylan a terra e in stato di incoscienza. La situazione sarà grave, riusciranno a salvarla?