Nelle prossime puntate di Segreti di famiglia, alla fine anche Ceylin scoprirà la verità che si è sempre nascosta dietro la detenzione del padre Zafer. Apprenderà che è stato Metin a farlo incarcerare ingiustamente e la ragazza non esiterà ad affrontarlo. Vorrà che paghi per tutto il male che ha fatto alla sua famiglia, soprattutto perché a causa sua è stato lontano dalle sue figlie per cinque lunghi anni.

Çinar crede di aver ucciso Zafer

Anche durante le prossime puntate di Segreti di famiglia, Ceylin sarà sempre alla disperata ricerca del padre Zafer.

L'uomo è uscito per pescare, ma da quel giorno non ha fatto più rientro a casa. In realtà lei e la sua famiglia nemmeno immaginano come siano andate veramente le cose. Zafer ha avuto uno scontro con Çinar, in quanto l'ha sempre ritenuto responsabile della morte della figlia İnci.

Discussione finita nel peggiore dei modi, perché Zafer gli ha puntato contro una pistola, ma durante una colluttazione alla fine quello a morire è stato lui. Çinar, convinto di averlo ucciso, si è rivolto al padre Metin per chiedergli aiuto: il padre ha così cancellato le prove e occultato il corpo, anche se quest'ultimo è sparito misteriosamente dalla sua macchina.

Ilgaz svela alla moglie che il padre è stato in carcere per colpa di Metin

Non è l'unico problema che Metin ha avuto con Zafer, perché in passato a causa sua quest'ultimo è finito ingiustamente in prigione. Metin, in quel periodo, stava trascorrendo un periodo molto brutto: la moglie aveva un male incurabile e il suo capo l'aveva aiutato a trovare una cura, cosa che gli ha portato ad accumulare diversi debiti.

Per saldarli, Metin sveva scelto di mandare in carcere Zafer al posto dei veri responsabili del reato di cui era stato accusato.

Ilgaz non riuscirà a tenere per sé questa verità, visto che coinvolge in prima persona la moglie, così le racconterà tutto. La prima cosa che farà Ceylin sarà affrontare Metin.

Ceylin affronta Metin

"È questa la tua umanità Metin? Mi hai lasciato senza un padre e il tutto per cinque lunghi anni", dirà Ceylin con le lacrime agli occhi, proseguendo: "Quando avevo bisogno di lui non c'era e non solo per me, ma per tutta la mia famiglia. Soprattutto per İnci: ci hai portato via nostro padre".

Metin non dirà nemmeno una parola, mentre Ceylin sarà un fiume in piena: "Se ci fosse stato lui, forse nemmeno İnci sarebbe mai morta, ci hai mai pensato a questo?". Il tutto accadrà davanti agli occhi di Ilgaz, che sarà mortificato per quanto accaduto. Metin, da parte sua, dirà che quello che ha fatto è imperdonabile, ma Ceylin non sembrerà disposta a metterci una pietra sopra: "Pagherai per questo crimine: devi confessare quello che hai fatto".