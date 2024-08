Nelle prossime puntate di The family, Aslan scoprirà non solo che Devin è incinta, ma anche le paure che la moglie ha nell'affrontare questa gravidanza. Lei non se la sentirà di mettere al mondo un bambino in una famiglia come quella dei Soykan, visti i pericoli che affrontano ogni giorno. Lui proverà a tranquillizzarla e le chiederà del tempo per dimostrarle che possono diventare una famiglia.

L'attentato contro la famiglia Soykan

A Devin arriva una bella notizia, forse in uno dei momenti più brutti della sua vita. Sarà in ospedale insieme a tutti i membri della famiglia Soykan in quanto vittime di un attentato.

İlyas ha provato a sbarazzarsi di tutti loro mettendo una bomba sotto la macchina usata da Hülya. Per attaccarli ha scelto un momento da loro fortemente sentito: la commemorazione per l'anniversario della morte di Yusuf.

Tutti si sono ritrovati in cimitero per pregare sulla tomba del capo famiglia Soykan, ma quando stavano andando via, Aslan si è reso conto che forse İlyas voleva tendere a tutti una trappola. Nemmeno il tempo di riflettere che la macchina di Hülya è saltata in aria: tutti si sono procurati delle ferite lievi, a eccezione di Aysel. Lei era troppo vicino alla macchina e l'impatto con l'esplosione l'ha portata alla morte.

Quando Devin scopre di essere incinta

Durante le visite di controllo in ospedale, Devin verrà sottoposta a delle analisi.

Poche ore dopo verrà contattata da Cemre, che le farà le congratulazioni: è incinta di tre settimane. Devin entrerà in crisi, come può crescere un bambino in una casa in cui ogni giorno si rischia di morire. L'attentato in cimitero, poi il cadavere che İlyas fa gettare dentro la casa dei Soykan rompendo il lucernario e facendolo finire nella piscina che si trova all'ultimo piano.

Poi Devin vedrà che anche i bambini di Leyla stanno vivendo nel terrore: basta anche sentire il rumore di un bicchiere rotto, che iniziano a tremare e piangere a dirotto: non vuole che anche suo figlio cresca così.

Aslan scopre che diventerà papà

Si toccherà l'apice quando İlyas morirà in uno scontro a fuoco con Cihan, a cui parteciperà anche Aslan che rimarrà gravemente ferito.

Devin si renderà conto che mettere al mondo un bambino in quella famiglia è pericoloso.

"Secondo te in questa casa possiamo crescere un bambino?", dirà Devin preoccupata. Aslan strabuzzerà gli occhi: "Amore mio, sei incinta". Lei confermerà, ma Aslan vedrà nei suoi la possibilità di poter abortire. Lui proverà a tranquillizzarla dicendole che con la morte di İlyas le cose cambieranno, ma Devin non ne sarà tanto convinta. Per questo le chiederà un po' di tempo per dimostrarle che con il loro bambino possono diventare una famiglia serena.