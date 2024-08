Le anticipazioni turche della soap tv The Family rivelano un colpo di scena inaspettato: Hulya non è la madre di Cihan. Il maggiore dei Soykan scoprirà di essere stato adottato grazie a un esame del DNA e avrà una reazione di gioia venendo a sapere le sue origini. Nel frattempo Devin comunicherà a suo marito di essere incinta e di non volere tenere il bambino, mentre Aslan rischierà di essere ucciso da Ilias, ma riuscirà poi a salvarsi.

Cihan è stato adottato e non è il figlio di Hulya Soykan

Cihan avrà di fronte a lui un foglio strappato con l'esito dell’esame del DNA e ricomporrà i pezzi di carta per leggere il risultato: non è il figlio di Hulya.

Sul referto ci sarà scritto in modo chiaro che il campione usato per l’analisi appartenente alla signora Soykan non è risultato compatibile con quello di Cihan e pertanto i due non saranno madre e figlio. Cihan in un primo momento resterà spiazzato dalla notizia appena saputa, ma poi scoppierà a ridere a crepapelle e in seguito piangerà.

Devin e Aslan aspettano un bambino

Nel frattempo continueranno a essere raccontate le vicende dei membri della famiglia Soykan, che dovranno fare fronte alle minacce di Ilyas. Aslan vedrà la morte in faccia perché rischierà di essere ucciso da Ilyas e Devin verrà a sapere che suo marito ha rischiato di perdere la vita per mano del criminale. Intanto Devin comunicherà al consorte di essere incinta, ma di non volere tenere il bambino.

Aslan quindi cercherà di convincere Devin a portare avanti la gravidanza e iniziare una nuova vita insieme grazie al futuro nascituro. Hulya invece rivelerà ad Aslan che Cihan è andato per mesi in terapia da sua moglie Devin e i due fratelli pertanto avranno un acceso confronto.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Cihan è diventato un paziente di Devin

Nelle precedenti puntate di The Family andate in onda su Canale 5 Cihan ha iniziato a fare terapia da Devin e non ha rivelato a suo fratello Aslan di essere un paziente di sua moglie. Nel frattempo Ekrem ha iniziato una storia d'amore con Yagmur e i due innamorati non hanno rivelato a nessuno di essere una coppia.

Spazio anche alle vicende di Hulya che si è intromessa nel rapporto fra Devin e Aslan. La matriarca dei Soykan inoltre ha fatto un ingente bonifico sul conto corrente della psicologa e ha regalato i suoi vestiti usati alla madre di Devin. Yagmur intanto è stata picchiata da Serhat e Cihan l'ha soccorsa immediatamente. Intanto Ibrahim ha scoperto che Yagmur ha un passato burrascoso: ha fatto la escort per uomini d'affari. Lo zio di Aslan ha informato anche Hulya della cosa e la matriarca dei Soykan ha pensato che la cosa potesse creare uno scandalo.