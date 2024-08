Devin rischierà di morire durante le prossime puntate di The family e il tutto sarà per colpa di İlyas, che per vendicare la morte di Serap, e l'abuso che la ragazza ha subito da giovane da parte di Yusuf, deciderà di uccidere tutti i Soykan. Tenderà un agguato alla famiglia durante la festa di Capodanno, ma l'unica a rimanere ferita sarà Devin, con diversi colpi all'addome. La situazione si farà abbastanza complicata, visto che Devin è anche incinta.

L'attentato durante la commemorazione per Yusuf

Nelle puntate di The family in onda attualmente su Canale 5, İlyas metterà in atto un attentato per vendicare la morte del figlio Serhat, che è stato ucciso da Aslan e Cihan.

Lui prima si è confrontato con Hülya e le ha chiesto di dirgli quale dei suoi figli doveva uccidere per vendicare Serhat. Lei non ha risposto, così İlyas penserà bene di far fuori tutta la famiglia.

I Soykan si recheranno in cimitero per celebrare l'anniversario della morte di Yusuf. Si avvicineranno alla tomba con le auto e dopo aver pregato, tutti si riuniranno vicino alle automobili per andare via. Faranno ciò senza immaginare che sotto la macchina di Hülya c'è una bomba, che esploderà. Ad avere la peggio sarà Aysel, che morirà.

Serap racconta dell'abuso subito

La vendetta di İlyas nei confronti dei Soykan non avrà mai fine, ma si accentuerà quando morirà sua figlia Serap. La ragazza si toglierà la vita dopo aver confessato, proprio davanti alla famiglia Soykan, che Yusuf l'ha violentata circa 16 anni prima.

"Da quel giorno sono morta", dirà tra le lacrime, salvo poi prendere una decisione drastica: impugnare una pistola e togliersi la vita. İlyas non riuscirà a darsi pace: a causa di quella famiglia un altro suo figlio se n'è andato via per sempre. Vorrà vendicarsi e lo farà la notte di Capodanno, quando tutta la famiglia sarà riunita per festeggiare.

Devin rischia di morire

L'unica cosa da fare sarà scoprire dove i Soykan festeggiano il Capodanno. Per avere questo dettaglio sequestreranno Turgut ed Ekrem, e li faranno parlare. Uno dei scagnozzi di İlyas, però, farà in tempo ad avvisare Cihan, e a dirgli che İlyas si sta dirigendo dai Soykan per tendere un agguato e farli fuori.

Cihan proverà a chiamare Aslan al telefono, ma lui non risponderà, perché sarà intento a ballare con Devin. Alla fine riuscirà a parlargli: "Aslan, andatevene subito via, sta arrivando İlyas". L'uomo non riuscirà a riunire la sua famiglia e a portarla via, perché proprio in quel momento arriveranno tutti gli uomini di İlyas, che con le pistole mitragliatrici proveranno a far fuori tutti i presenti.

Tutti si nasconderanno sotto i tavoli sperando di farla franca, ma purtroppo qualcuno noterà per terra delle macchie di sangue. Arriveranno da Devin: la ragazza ha ricevuto dei colpi in pieno addome. Perderà i sensi e sembrerà proprio in fin di vita. La situazione sarà molto preoccupante, anche perché la ragazza ha appena scoperto di essere incinta di sette settimane.