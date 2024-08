Aslan rischierà di morire a causa di un agguato nelle prossime puntate di The Family. Le anticipazioni spiegano che l'uomo si troverà alle nozze di Ekrem ed Elif quando un uomo gli sparerà due volte. Aslan cadrà privo di sensi e Devin sarà terrorizzata all'idea di poterlo perdere. Hulya si ritroverà suo malgrado accanto a sua nuora, mentre Ilyas e Ibrahim apprenderanno la notizia con soddisfazione.

La crisi di Devin e Aslan

Aslan e sua moglie vivranno un periodo di profonda crisi quando Devin perderà il figlio che ha in grembo. Per la psicologa sarà impossibile dimenticare il trauma subito e non riuscirà a tornare alla vita di prima, tanto che chiederà il divorzio da Aslan.

L'amore per la coppia, tuttavia, sarà moto forte e nonostante i problemi ci saranno diversi riavvicinamenti tra Devin e suo marito. Uno dei momenti in cui saranno più vicini sarà il matrimonio di Ekrem ed Elif che si celebrerà con una festa sfarzosa. Devin e Aslan si concederanno un ballo romantico e i due saranno sul punto di baciarsi, ma la serenità durerà molto poco. Qualcuno, infatti, terrà d'occhio Aslan e quando si allontanerà per raggiungere una delle stanze da letto lo seguirà senza farsi vedere da nessuno. Il sicario sparerà contro il protagonista che non avrà neanche il tempo di reagire. Aslan crollerà per terra e in quel momento Devin entrerà nella stanza. La donna sarà sconvolta nel vedere l'uomo che ama in fin di vita ed inizierà ad urlare disperatamente il suo nome, in lacrime.

In pochi istanti tutti gli invitati correranno ad aiutare Aslan e chiameranno i soccorsi.

Paura per la vita di Aslan

Devin e Hulya saranno in pena per la vita di Aslan che sarà appesa a un filo a causa delle gravi ferite riportate. Le due donne si ritroveranno a stare l'una accanto all'altra, sperando in una ripresa di Aslan.

I medici informeranno i parenti che il paziente ha perso molto sangue e che è stato sottoposto a tre trasfusioni con le successive 48 ore che saranno decisive. Oltre ad aver perso molto sangue, emergerà che il proiettile ha compromesso il polmone di Aslan. Tutti saranno molto preoccupati per il protagonista e Turgut non potrà trattenere le lacrime pensando al grave pericolo in cui si trova Soykan.

Nel frattempo, la notizia della sparatoria finirà al telegiornale e Ibrahim e Ilyas guarderanno la tv con soddisfazione.

Ekrem e Yagmur non hanno futuro

Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia, Ekrem e Yagmur sono molto innamorati e stanno preparando il loro matrimonio. Per i due ragazzi, tuttavia, non c'è futuro, perché i genitori di Ekrem non approveranno affatto l'unione. Dopo aver scoperto il passato da escort di Yagmur, la madre e il padre di Ekrem si sono rifiutati di accettarla in famiglia. Il ragazzo non si è sentito così forte da opporsi ai suoi genitori e per questo ha messo fine alla sua storia d'amore. Per Ekrem è arrivata Elif, una ragazza scelta dai suoi genitori, e pur non amandola come Yagmur ha deciso di accontentare la famiglia.