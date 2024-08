Buone notizie in arrivo per Devin durante la seconda stagione di The family. Dopo aver perso un bambino, la ragazza scoprirà di essere nuovamente incinta. Si troverà a casa Soykan quando si sentirà male, così Nedret l'accompagnerà dal medico e sarà così che le due scopriranno che la giovane è in attesa di un bambino.

Quando Devin ha scoperto di essere incinta per la prima volta

Nelle puntate in onda in questi giorni su Canale 5, Devin scopre di essere incinta per la prima volta. Una novità che arriva in un momento complicato per la famiglia Soykan, visto che İlyas prova a ucciderli tutti con un attentato, facendo esplodere una bomba durante la commemorazione per l'anniversario della morte di Yusuf.

Tutti vengono portati in ospedale per i dovuti controlli e, proprio grazie ad alcune analisi, Devin scopre di essere incinta. Non svela subito la realtà dei fatti ad Aslan, anche perché non è proprio sicura di mettere al mondo un bambino in un clima così violento come quello in cui vivono i Soykan.

Devin perde il bambino

La guerra tra Aslan e Cihan sarà la goccia che farà traboccare il vaso, perché quest'ultimo scoprirà di essere stato adottato, ma soprattutto che Yusuf ha ucciso i suoi genitori biologici. Se la prenderà con Aslan e Devin, in un tentativo di difesa, sparerà contro Cihan.

Da quel momento in poi succederà di tutto: visto il trauma, Devin perderà il bambino e cadrà in depressione.

Grazie al padre medico farà delle analisi per scoprire se può rimanere nuovamente incinta, e lui le dirà che non è possibile. Andrà avanti con questa presa di coscienza, fino a quando la zia Nedret le consiglierà, per scrupolo, di fare le stesse analisi in un'altra clinica. Sarà così che Devin scoprirà che il padre ha falsificato le sue analisi, visto che può tranquillamente rimanere incinta.

Devin e Aslan diventeranno genitori

Successivamente la famiglia Soykan rimarrà scossa da un altro evento: durante la cena per il 95esimo compleanno di Seher, la moglie di Cihan, Serap, confesserà davanti a tutti che quando era giovane Yusuf l'ha violentata e che Hülya ha fatto di tutto per nascondere la cosa. Serap tirerà fuori una pistola, sembrerà intenzionata a far fuori Hülya, invece si ucciderà.

Tutti saranno sconvolti da tale tragedia e un giorno Nedret beccherà Devin mentre vomita in bagno. Penserà che il tutto sia anche dovuto dall'ansia dettata dal momento, così accompagnerà Devin dal medico. Penseranno di ricevere brutte notizie, invece il dottore ne avrà delle buone: "In base alle analisi che abbiamo fatto, è venuto fuori che è incinta: congratulazioni signora Devin". La ragazza sarà al settimo cielo, finalmente potrà costruirsi con Aslan la famiglia che ha sempre sognato.