Devin e Aslan saranno in attesa del loro primo figlio nelle prossime puntate di The Family. Le anticipazioni spiegano che Devin sarà terrorizzata dal futuro che potrebbe attendere il suo bambino, ma Aslan sarà al settimo cielo. Quando saprà della gravidanza di sua moglie, Aslan prometterà di ricominciare da zero e proporrà a Devin di dargli un po' di tempo per dimostrarle che può sentirsi al sicuro.

L'attentato di Ilyas e la morte di Aysel

La famiglia Soykan non troverà pace a causa delle minacce di Ilyas che ben presto diventeranno realtà. Il boss, infatti, non perderà tempo per vendicare la morte di suo figlio e farà piazzare una bomba quando Aslan e i suoi cari saranno radunati in memoria di Yusuf Soykan.

Ad avere la peggio sarà Aysel, la compagna di Cihan che perderà la vita. La disperazione in famiglia sarà moltissima, ma in questo momento di grande dolore per Devin arriverà una splendida novità: aspetta un bambino. La protagonista terrà per sé la notizia, anche perché il momento non è dei migliori. Dopo l'attentato subito, Aslan e Cihan si uniranno per sconfiggere Ilyas e mettere tutti al sicuro. I due fratelli, d'accordo con Hulya, tenderanno una trappola a Ilyas che morirà dopo aver ferito non gravemente Aslan. Quest'ultimo tornerà a casa e troverà Devin ad abbracciarlo, ma la donna sarà molto preoccupata per il suo futuro e non potrà trattenere le lacrime. "Cosa c'è che non va?", chiederà Aslan alla donna che gli chiederà se nella famiglia Soykan fosse possibile crescere un bambino.

"Sei incinta?", si affretterà a domandare Aslan con entusiasmo e la risposta affermativa di sua moglie lo renderà molto felice.

La promessa di Aslan e i timori di Devin

Al contrario di Aslan, Devin non vivrà con serenità la sua gravidanza perché si renderà conto che i Soykan sono in costante pericolo. La donna non potrà fare a meno di pensare ai figli di Leyla, terrorizzati dall'attentato e da quello che hanno dovuto subire a causa degli scontri avvenuti in passato.

Aslan proverà a rassicurare sua moglie, perché dopo la morte di Ilyas non ci sarà più nessuno a minacciare la loro serenità. L'uomo chiederà a Devin di dargli una possibilità per dimostrargli che è in grado di difendere la felicità della sua famiglia e del bambino che sta per arrivare. "Ricominceremo, noi tre", prometterà Aslan a Devin che apprezzerà le intenzioni di suo marito ma non riuscirà a credergli fino in fondo.

Il piano studiato da Hulya per eliminare Ilyas

Nelle puntate precedenti, Ilyas ha minacciato Hulya di sterminare tutta la sua famiglia dopo aver scoperto che Sehrat è morto per mano di Aslan. Il boss ha messo la signora Soykan di fronte a una scelta terribile: uno dei suoi due figli deve sacrificarsi per lavare il sangue di Sehrat. Nonostante Cihan sia il suo figlio adottivo, Hulya è stata in seria difficoltà e non ha preso nessuna decisione in merito. Il temporeggiare della donna, tuttavia ha fatto innervosire Ilyas che è passato all'azione con un attentato al cimitero. A quel punto Hulya ha escogitato un piano con i suoi figli e ha telefonato a Ilyas fingendo di aver deciso di sacrificare Aslan. Quest'ultimo si è presentato all'appuntamento con il boss, ma all'improvviso è sbucato Cihan facendo fuoco e colpendo a morte Ilyas.