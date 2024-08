Aslan ucciderà Atilla e leggerà la lettera di suo padre Yusuf che lo farà crollare in un pianto disperato. Le anticipazioni delle prossime puntate di The Family spiegano che Aslan sarà sorpreso dalle parole d'addio di suo padre che lo inviteranno a una vita onesta: "Non inquinare il tuo cuore, ti amo tanto". Aslan sarà davanti al corpo senza vita di Atilla, colpevole di aver fornito delle pasticche a Ceylan.

Aslan spietato per difendere sua sorella

Il lato oscuro e feroce di Aslan emergerà nelle prossime puntate, quando l'uomo vedrà la sua sorella minore in difficoltà.

Ceylan continuerà a litigare con Hulya a causa della sua invadenza ed esasperata dalla situazione si richiuderà nella sua stanza ed assumerà delle pasticche molto pericolose. La si sentirà male subito dopo l'assunzione di quelle sostanze e perderà i sensi. Ad accorgersi dell'accaduto sarà Yagmur che darà l'allarme a tutta la famiglia. l'intervento tempestivo dei medici in ospedale si rivelerà fondamentale e fortunatamente la ragazzina sarà fuori pericolo.

Aslan, tuttavia, vorrà andare fino in fondo alla questione per capire chi abbia potuto fornire a Ceylan quelle pasticche. Hulya non perderà occasione per accusare di tutto Yagmur visto il suo passato poco raccomandabile, ma Aslan riuscirà presto a scoprire il vero colpevole.

L'uomo parlerà direttamente con sua sorella che sarà costretta a confessargli di aver ricevuto le pasticche da Atilla.

Atilla sarà la prossima vittima di Aslan

Quando scoprirà che Atilla ha rischiato di uccidere Ceylan, Aslan perderà totalmente la ragione. L'uomo dimenticherà le promesse fatte a sua moglie e rintraccerà Atilla per vendicare il torto subito.

Atilla sarà molto spaventato quando si ritroverà di fronte Aslan e proverà a giustificarsi, dicendogli di non aver mai voluto fare del male a sua sorella.

Aslan non vorrà sentire nessuna spiegazione e sfogherà tutta la sua rabbia contro di lui. Il protagonista picchierà il suo nemico fino ad ucciderlo e poi si siederà accanto al suo corpo, sfinito e quasi pentito di tanta ferocia.

Aslan prenderà la lettera di suo padre e la leggerà. Nelle parole del genitore, morto suicida, Aslan troverà un profondo pentimento per gli errori commessi. "Sono stato trattato come se non avessi cuore", leggerà Aslan, "Mi fido di te, pulisci tutto il lavoro da questo fango, non essere come me". Le parole di Yasuf Soykan colpiranno molto Aslan: "Non inquinare te stesso e il tuo cuore, ti amo tanto". Davanti al corpo senza vita di Atilla, Aslan si lascerà andare a un pianto liberatorio e disperato.

Yusuf ha mostrato alla sua famiglia solo il lato più duro

Aslan ha sempre parlato di suo padre Yusuf come di un uomo molto severo e duro che non ha mai manifestato amore per la famiglia e che considerava piangere un senso di debolezza.

La morte del capofamiglia ha segnato inevitabilmente tutti, anche perché si è ucciso mentre Cihan dormiva nella stessa stanza. Ognuno ha metabolizzato a modo suo questa tragedia e Aslan ha preferito non affrontare pienamente il dolore della perdita del padre. Prima di suicidarsi, Yusuf ha lasciato una lettera per ognuno dei suoi figli, ma Aslan non si era mai sentito pronto a leggere le parole di suo padre.